Rafa Yuste viaja como presidente del Barça y Laporta se queda en casa

El FC Barcelona tiene nuevo presidente. En funciones hasta que las urnas deparen quién pilotará la nave azulgrana. Rafa Yuste fue quien encabezó la expedición azulgrana a Madrid, marcada por la alerta meteorológica. Por su parte, el hasta ahora máximo dirigente, Joan Laporta, decidió no viajar para el partido de Copa del Rey en el Metropolitano y quedarse en Barcelona, pese a que estaba invitado. Una escena muy poco habitual en los últimos años, pues el ya expresidente del Barça ha sido prácticamente un fijo en los desplazamientos.

Traspaso de poderes en el Camp Nou. Joan Laporta se abraza a Rafa Yuste / DAVID BERNABEU

La alerta por fuertes rachas de viento que se esperan para este jueves en Catalunya obligó a la entidad azulgrana a cambiar de planes y no viajar el mismo día del partido como siempre, a excepción de si juega la Champions League. Se decidió, con buen criterio, salir la noche antes de la cita copera para evitar contratiempos de última hora, como podría ser la suspensión del vuelo.

Las gafas de lente roja, la sensación

A las 21.30 horas, la expedición barcelonista puso rumbo hacia Madrid y al margen de las ausencias destacadas por las lesiones de Raphinha y Rashford (éste último, por precaución debido a un golpe) la atención se la llevó Rafa Yuste. No por viajar con el equipo, que lo ha hecho siempre, sino por la novedad de hacerlo como presidente del FC Barcelona y jefe de expedición.

Rafa Yuste encabezó la expedición azulgrana a Madrid / FCB

Aunque no se llevó todas las miradas, porque quienes llamaron la atención fueron Ferran Torres y Eric Garcia, que 'posaron' divertidos ante los medios del club con las gafas de lentes rojas que empiezan a estar tan de moda por facilitar un mejor descanso nocturno. Roony Bardghji también se suma a los incondicionales de estas gafas, mientas Lamine Yamal lució unas de lectura que le dan un semblante tranquilo y formal, muy distinto al 'torbellino' en el que se convierte dentro del césped.

Cuatro del filial

La expedición azulgrana se completa con cuatro jugadores del filial: Diego Kochen, Jofre Torrents, Tommy Marqués y Juan Hernández. A pesar de que Brian Fariñas había acudido a los últimos entrenamientos a las órdenes de Hansi Flick, el técnico alemán ha optado por contar con los más habituales de las últimas semanas.