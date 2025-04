Rafa Yuste: "¿El triplete? paso a paso"

Rafa Yuste abogó por la prudencia en tiempos en los que es difícil no dejarse llevar por la euforia, con el Barça líder de LaLiga, finalista de la Copa del Rey y semifinalista de la Champions League. El vicepresidente deportivo del FC Barcelona atendió a los medios presentes tras el acto de clausura de la Barça Academy World Cup, que congregó a 179 equipos de 26 países con un gran éxito de participación.

Cuestionado sobre el triplete y el hecho de que tras la eliminación europea del Real Madrid, el Barça ya es el único equipo de LaLiga que puede conseguirlo, Rafa Yuste admitió que "el Barça tiene posibilidades de hacer el triplete, pero siempre con la humildad y con lo que nos dice Hansi de ir paso a paso para que se pueda cumplir esta ilusión que tiene muchísima gente pero que, en estos momentos, hay que tocar de pies en el suelo y pensar que no hemos ganado nada".

Rafa Yuste atendió a los medios de comunicación tras la celebración del acto de clausura de la Barça Academy World Cup e / German Bona

"Lo que está haciendo Hansi era impensable para muchos"

Precisamente, Yuste se refirió a Hansi Flick y al total acierto de su fichaje."Yo a Hansi lo considero como un padre (para los futbolistas más jóvenes), también decir desde aquí que Xavi puso a muchos jugadores en el primer equipo, gente muy joven. Pero la labor de Hansi, realmente yo diría que impensable para muchísima gente, y le agradecemos muchísimo la capacidad de adaptación con el club, con la ciudad y sobre todo con esta plantilla de valores tan jóvenes. Son chavales que necesitan de la experiencia y de su mensaje. Lo está haciendo muy bien".

Rafa Yuste, en la presentación de Hansi Flick / Dani Barbeito

"El Inter será muy difícil"

Rafa Yuste también valoró la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán, al que hay que tenerle "muchísimo respeto. Un rival muy difícil y curtido en la Champions. Tendremos que poner todo de nuestra parte para intentar llegar a la final. Estar entre os cuatro mejores de Euroap después de seis años será muy difícil, pero con la afición que tenemos y tal y como veo al equipo y a Hansi y su staff, tenemos muchas ganas".

"¿Mejor que no esté el Real Madrid? Mejor que estemos nosotros"

El Real Madrid ya no está en la lucha europea y Yuste lo ve así: "Yo pienso en el Barça y los rivales, pues nos toca el que el destino depare. En este caso, el Real Madrid perdió y nosotros tenemos que ser muy humildes. ¿Mejor o no que ya no esté el Real Madrid? Mejor que estemos nosotros", concluyó el vicepresidente primero.