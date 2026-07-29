Rafa Yuste ya está en St. George's Park para representar al Barça

Rafa Yuste ya está en la sede de la Federación Inglesa en St. George's Park donde el FC Barcelona realiza el 'stage' de pretemporada. El vicepresidente primero del club azulgrana llegó a las afueras de Birmingham pasadas las 21.30 horas locales (las 22.30h en la península ibérica) para acompañar al equipo en lo que queda de estadía y en los dos partidos que jugará el cuadro de Hansi Flick antes de retornar a Barcelona. Yuste será la máxima representación del Barça después de que el presidente, Joan Laporta, no haya podido acudir tras superar una arritmia e iniciar el proceso de recuperación.

Yuste voló a tierras inglesas tras un día muy ajetreado por la celebración de mañana de una junta directiva en la que, lógicamente, tampoco estuvo presente Joan Laporta y en al que se decidió, entre otros puntos, concentrar en una única Asamblea Ordinaria todos los asuntos que inicialmente debían someterse a una sesión extraordinaria, siempre que el cierre económico lo permita, y la unificación de la estructura del Barça Atlètic con la del primer equipo, con el objetivo de lograr una gestión más ágil, eficiente y coordinada desde los puntos de vista deportivo, económico y operativo.

Deco, el viernes

Rafa Yuste llegó en automóvil a St. George's acompañado por el director de comunicación del club azulgrana, Gabriel Martínez. Se unieron de esta manera a los dos miembros de la comisión deportiva que ya estaban con el equipo, Bojan Krkic y Alejandro Echevarría. Al director deportivo, Deco, se le espera el viernes.

Rafa Yuste ya está con la expedición del FC Barcelona / Dani Barbeito

Este viernes, el equipo azulgrana jugará su primer amistoso de pretemporada (el partido contra el Europa tuvo carácter de entrenamiento) en el feudo del Birmingham City, de la Championship, y Yuste ya podrá estar al frente, recordando los meses de este año en el que asumió las funciones de presidente por el proceso electoral que acabó con la reelección de Laporta. También en el partido de preparación que cerrará el stage contra el Preston North End, aunque, en este caso, a puerta cerrada y con el mismo tratatiempo que iel día del Europa.

Yuste saludó a los enviados especiales de los distintos medios de comunicación que esperaban su llegada y les agradeció su presencia a esas horas de la noche. "Primero de todo, gracias por estar aquí. Acabo de llegar, el retraso... pero detalle muy grande", fueron sus palabras.

Raphinha se suma a la pretemporada en St. George's Park / Ferran Correas

Día de novedades

El FC Barcelona ha cumplido su tercer día de preparación en tierras inglesas. Hansi Flick aprieta para cargar las pilas a los futbolistas ante una exigente temporada, pero este miércoles solo ha habido una sesión cuando estaban previstas dos. Y también se ha celebrado un media-day en el que Alejandro Balde ha atendido a SPORT. Un día en el que el brasileño Raphinha también se unió a la expedición.