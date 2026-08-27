Rafa Yuste responde a Gil Marín: "Sus palabras traspasan una línea roja... me indignan"

El caso Julián Álvarez volvió a elevar la tensión entre Barça y Atlético de Madrid en Mónaco. Después del sorteo de la Champions League, que deparó al conjunto blaugrana enfrentamientos con Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting de Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah, Rafa Yuste atendió a Movistar + y respondió a las contundentes palabras de Miguel Ángel Gil Marín.

El dirigente rojiblanco había cargado duramente contra el Barça y había asegurado que el delantero argentino no será traspasado al club blaugrana “en ningún momento”. Además, había acusado a la entidad catalana de falta de transparencia y profesionalidad. Yuste no esquivó la polémica y respondió con dureza, defendiendo la actuación del Barça en una operación que ha provocado un importante enfrentamiento institucional entre ambos clubes.

Yuste valora el sorteo

El vicepresidente deportivo blaugrana comenzó analizando el camino que tendrá el equipo de Hansi Flick en la nueva fase liga de la Champions. El Barça se medirá a ocho rivales diferentes, con cuatro partidos en el Spotify Camp Nou y otros cuatro a domicilio: "Lo valoro como un grupo muy exigente. Tenemos que dar todo lo que podamos para superar a los rivales, con trabajo y con todo lo que tenemos", aseguró Yuste.

También destacó el momento que atraviesa el conjunto blaugrana: "Venimos de ganar dos Ligas seguidas. Con esta humildad y con el trabajo de la directiva, el entrenador y el equipo, vamos poco a poco a por los objetivos", añadió.

Rafa Yuste y Enrique Cerezo, pillados en pleno caso Julián Álvarez / X

Respuesta contundente a Gil Marín

El tono cambió cuando fue preguntado por las declaraciones del consejero delegado del Atlético. Yuste mostró su indignación por las acusaciones del dirigente rojiblanco y defendió que el Barça ha actuado siempre desde el respeto: "Lo que me sorprende es que, conociéndolo, haya podido hacer esas declaraciones, que faltan a la educación y al respeto. Todo el club, el director deportivo y el técnico traspasan una línea roja que no entiendo en absoluto. Me indignan y no las comparto", afirmó.

Yuste quiso dejar clara la postura de la entidad blaugrana en el caso del delantero argentino y recordó que el Barça mantiene su interés si existe la posibilidad de incorporar al futbolista: "Somos un club que respeta al rival, al Atlético de Madrid y a los jugadores. Si un jugador quiere venir a un club, lo intentaremos. Reiteramos lo que dijo el presidente ayer", explicó.

Saludo con Cerezo y la familia Gil

Pese a la escalada de tensión entre ambas entidades, Yuste reveló que hubo contacto entre las dos delegaciones en Mónaco. El vicepresidente deportivo blaugrana coincidió con Enrique Cerezo y con miembros de la familia Gil durante el sorteo y aseguró que mantuvieron la educación pese al conflicto: "Nos hemos saludado porque en la vida hay que tener educación. Hemos cruzado palabras con la familia Gil y con el presidente Cerezo y les he dicho lo que he dicho antes: estamos tranquilos y nuestra conciencia está tranquila", señaló.

Unas palabras que reflejan la situación vivida en el Grimaldi Forum: dos clubes enfrentados por una operación que ha traspasado el terreno deportivo, pero obligados a compartir escenario en una de las grandes citas del fútbol europeo.

El Barça no da por perdido a Julián

A pocos días del cierre del mercado, Yuste evitó dar por definitivamente cerrada la posibilidad de que Julián Álvarez pueda acabar en el Barça, pese a la negativa tajante expresada por el Atlético: "El mercado está a unos días de cerrarse, pero me sabe mal. Quiero defender a los profesionales que trabajan de una forma excepcional", concluyó el vicepresidente deportivo, que volvió a respaldar el trabajo realizado por la dirección deportiva blaugrana.

De esta manera, el Barça mantiene su posición mientras el Atlético insiste en que no negociará. El caso Julián Álvarez encara sus últimos días de mercado con un enfrentamiento institucional cada vez más evidente y con las posturas de ambos clubes cada vez más alejadas.