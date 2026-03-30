Rafa Yuste no se pronuncia sobre Raphinha en la presentación de la Barça Academy Wolrd Cup

La Barça Academy World Cup dio el pistoletazo de salida este lunes en un acto celebrado a las 11:00 en la Estadi Johan Cruyff, dentro de la Ciutat Esportiva del FC Barcelona. El evento reunió a una gran cantidad de niños y niñas procedentes de distintos puntos del mundo, todos ellos vinculados a las Barça Academies y Barça Camps.

La inauguración estuvo presidida por todavía presidente en funciones, Rafa Yuste, que se mostró especialmente ilusionado durante su intervención. Yuste ha animado a los jóvenes participantes a disfrutar de la experiencia y ha llegado incluso a acompañarlos cantando el himno azulgrana en un ambiente muy festivo.

“Lo primero que quiero es agradecer la presencia de todos los que estáis hoy aquí. Somos un club con sentimiento y corazón, y me gustaría que repitierais conmigo: ‘Visca el Barça’. Hoy inauguramos la decimotercera edición de la Barça Academy. Para el club es un orgullo enorme contar con tantas familias de todo el mundo representando los valores del Barça”.

Habla Rafa Yuste en la presentación de la Barça Academy en el Estadi Johan Cruyff. / Carlos MONFORT

Cata Coll, protagonista

También estuvo la portera del primer equipo femenino, Cata Coll, quien se ha consolidado como una de las grandes referencias del fútbol femenino actual. Su presencia fue muy celebrada por los más pequeños. Uno de los momentos más emotivos lo ha protagonizado Benny Megreli, director de la Barça Academy, que dedicó unas palabras a todos los jóvenes, destacando los valores formativos y deportivos que representa el proyecto azulgrana a nivel global.La única ausencia destacada fue la de Joan García, que no pudo asistir al acto al estar concentrado con la selección española, que se enfrentará mañana a Egipto.

El evento contó además con una amplia presencia de medios de comunicación acreditados. Muchos de ellos esperaban poder recoger declaraciones de Rafa Yuste, especialmente tras la reciente lesión de Raphinha, que le impedirá jugar ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, el dirigente prefirió no pronunciarse sobre este asunto, optando por centrar toda la atención en la importancia de la Barça Academy y en el protagonismo de los jóvenes participantes.