Rafa Yuste, presidente interino del Barça, explica la queja a la UEFA: "Nos han provocado un grave perjuicio económico y deportivo"

El enfado en el seno del FC Barcelona con el arbitraje contra el Atlético de Madrid sigue siendo de los gordos. El club formalizó ayer ante la UEFA una queja por las decisiones arbitrales registradas en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, y emitió un comunicado con los motivos, pero desde el club han decidido que el presidente iterino, Rafa Yuste, detalle el contenido y los objetivos del escrito remitido al organismo europeo.

"Hemos querido una queja formal ante la UEFA por la eliminatoria que nos ha dejado fuera de la Champions, errores graves que hemos querido trasladar en este comunicado, que están muy bien expuestos y que creemos que no se ajustan al reglamento del fútbol", afirmó Yuste. El dirigente añadió que dichas decisiones "nos han provocado un grave perjuicio económico y deportivo, de ahí que refleja nuestra indignación ante la UEFA".

El club ya había comunicado públicamente que, a su juicio, durante los dos encuentros de la eliminatoria se produjeron "varias decisiones arbitrales que no se ajustan a las Reglas de Juego", señalando tanto una aplicación incorrecta del reglamento como una "falta de intervención adecuada del sistema VAR en acciones de clara trascendencia" por acciones como las manos de Pubill en el partido del Spotify Camp Nou.

En su comparecencia, Yuste insistió en el carácter constructivo de la iniciativa: "Lo hacemos desde un punto de vista constructivo. Pese a la eliminación, hemos querido trasladar a la UEFA que las cosas hay que hacerlas mejor". En este sentido, subrayó que "teniendo seis personas del estamento arbitral en un partido no se pueden dar tantos errores", y añadió que este tipo de situaciones "hacen mucho daño al fútbol".

El dirigente también cuestionó el uso del videoarbitraje: "No entendemos cómo acciones flagrantes, habiendo una sala VAR, que no se piten como entendemos que deberían pitarse". Según el club, la acumulación de estas decisiones tuvo "una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de la eliminatoria".

Centrados en lo que viene

Más allá de la reclamación, Yuste quiso enviar un mensaje centrado en el futuro inmediato del equipo: "Siempre tenemos que mirar hacia adelante, una cosa es defender nuestra institución, y la otra es la de mirar adelante". En esa línea, destacó el rendimiento del grupo durante la competición europea.

"El equipo hizo un fútbol brillante, con un grupo muy joven, y ahora toca mirar hacia adelante", señaló. Además, puso en valor la respuesta de la afición tras la eliminación: "Es un mensaje de orgullo, hacía mucho tiempo que no veíamos que el público, pase lo que pase, se queda en el campo aplaudiendo a sus jugadores".

Finalmente, Yuste remarcó la conexión entre equipo y entorno: "Esto es una comunión enorme entre el equipo y la afición como hacía tiempo que no hacía". Y concluyó mostrando confianza en el futuro del proyecto: "Un equipo joven, muy comprometido con el club y que estoy convencido de que pronto levantará la Champions, y que luchará hasta el final para que vuelva a casa".