Rafa Yuste, presidente del FC Barcelona: "Cuando los árbitros se equivocan tanto hay que denunciarlo"

El Barça cayó en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid (0-2) en un partido con mucha polémica. Por la expulsión de Pau Cubarsí, que marcó el choque, por un absurdo pero claro penalti por manos de Marc Pubill no señalado por Istvas Kovacs y porque el árbitro rumano no quiso expulsar a Koke, capitán del equipo 'colchonero' en un par de acciones merecedoras de tarjeta amarilla cuando ya llevaba una.

Rafa Yuste, presidente del Barça hasta el 30 de junio, ha mostrado su enfado por el arbitraje como habían hecho tras el partido tanto Hansi Flick como los jugadores del Barça. "Con los medios técnicos y electrónicos que tenemos, con el VAR, no entiendo como no se pitó un penalti clarísimo. Intencionado o no intencionado, se ve clarísima la jugada. Nos queda un partido de vuelta muy importante y el sábado otro contra el Espanyol, no quiero que nada pueda distorsionar la concentración del equipo en estos momentos", ha dicho Yuste a la salida de una mesa redonda organizada por LaLiga en Barcelona contra el racismo y bajo el lema 'Frente al odio: políticas públicas, acción deportiva y compromisos reales'.

El presidente del Barça ha confirmado que el club está analizando la opción de presentar una queja ante la UEFA por el arbitraje: "El club está estudiando internamente si presenta una queja. No estamos hablando de tres puntos, estamos hablando de un título muy importante como es la Champions. También nos pasó hace poco en la Copa del Rey. La memoria es corta, pero lo tenemos que denunciar porque si no lo hacemos, no habrá mejora. Todo el mundo se puede equivocar, pero ya van demasiadas veces".

Yuste, a pesar del enfado y de lo difícil que es remontar un 0-2 adverso en el Metropolitano, cree que la remontada es posible. "Por supuesto que creo en la remontada. Somos un equipo que debe tener esta convicción. Y lo digo porque los socios y las socias lo tienen. Vamos a ir a Madrid a darle la vuelta al marcador y a pasar a semifinales".