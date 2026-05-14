Rafa Yuste, presidente del Barça, reivindica el título de LaLiga: "Cuando ganas al eterno rival, el sentimiento es más fuerte"

El presidente interino del FC Barcelona, Rafa Yuste, celebró el título de Liga conquistado por el equipo de Hansi Flick en una entrevista en el programa 'Fan Zone' de Gerard Romero, donde puso en valor el trabajo de toda la temporada, la conexión del equipo con la afición y el impacto de una plantilla joven que ha vuelto a enganchar al barcelonismo.

Yuste reivindicó la enorme dificultad de conquistar una Liga de 38 jornadas y el valor de un título que muchas veces queda eclipsado por la Champions. "Es una Liga de 38 partidos. Antes, cuando era más joven, ganarle al eterno rival ya te daba por satisfecho. Ahora queremos ganar los 38 partidos si es posible. Y cuando culminas una Liga con gente de la casa, de La Masia, con jóvenes que conectan con los aficionados, el sentimiento todavía es más fuerte", afirmó.

Más allá del éxito deportivo, el presidente destacó especialmente la conexión emocional recuperada entre el club y la afición. Las más de 750.000 personas que salieron a las calles de Barcelona durante la rúa fueron, para él, la gran demostración del momento que vive el club. "Hace cinco años dijimos con Joan Laporta que devolveríamos la ilusión y la alegría al barcelonismo. Y así ha sido. Ver la rúa, con tanta gente joven y casi 800.000 personas en la calle, demuestra que el Barça es el mejor club del mundo", aseguró.

El dirigente también tuvo palabras de elogio para Flick, cuya renovación considera encaminada, como hemos explicado en SPORT. "Es un entrenador tremendamente veterano, con muchísimos años de fútbol y experiencia en grandes equipos. Pero además ha entendido muy bien lo que significa Barcelona, qué es ser culé y qué representa La Masia. Eso le ha permitido conectar con jugadores muy jóvenes que le tienen un respeto enorme", señaló.

Yuste también quiso destacar la labor de Deco en la construcción del proyecto deportivo. "La combinación entre Deco y Flick es excepcional", apuntó, antes de insistir en el papel de la afición como motor emocional del equipo. "Muchas veces hablamos con Flick de esa energía que transmite el estadio. Los jugadores la perciben y ellos mismos me dicen que dé las gracias a la afición porque ha sido una parte brutal del éxito de esta Liga".

El presidente cerró la entrevista mirando al futuro inmediato, con el Barça femenino todavía aspirando al pleno de títulos con las finales de Copa y Champions por delante. "A seguir levantando títulos", concluyó.