Rafa Yuste pide reflexión al Athletic por Nico Williams: "Están haciendo presión sentimental"

El caso Nico Williams está en un momento muy caliente. El futbolista del Athletic tiene clara su decisión y, tal y como informó SPORT, desde el Barça son optimistas con la llegada del extremo español, que podría cerrarse en los próximos días.

La presión social sigue estando muy presente y las pintadas en el mural del jugador en Barakaldo se suceden noche tras noche. Al respecto de toda la tensión que se está produciendo en los últimos días ha hablado Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del FC Barcelona.

"Es jugador del Bilbao", empezó dejando claro el directivo blaugrana, que asistió este lunes a la Asamblea General de la RFEF. "Los socios del Bilbao son socios inteligentes y saben que cualquier jugador en España o en el mundo, si quiere marcharse de un equipo, se va y si no, se queda", añadió Yuste.

Nico Williams en una acción con el Athletic Club en San Mamés durante un partido de LaLiga 2024/25 / EFE

Además, también se lamentó porque "de un tiempo a otro", desde la directiva del equipo rojiblanco "no están muy convencidos, contentos con el Barcelona, cosa que yo no entiendo porque las relaciones con el Bilbao siempre han sido exquisitas".

Yuste hizo una petición expresa a la directiva del Athletic: "Lo que hay que hacer es destensar, y en este caso por parte del Bilbao, porque lo que están haciendo es una presión sentimental. Todo esto no puede dar lugar a ningún tipo de felicidad a los socios de su club".

Además, el vicepresidente también fue cuestionado por la reunión entre LaLiga y el Athletic, comunicada por el equipo rojiblanco en su propia web: "La verdad, gustar o no, no me ha gustado porque hay cosas que son internas de los clubes y que tienen que quedar siempre en los clubes, por eso hay cosas que yo no acabo de entender, pero en fin, espero y deseo que un acto de reflexión por parte del presidente".

"Que la situación se normalice en bien y beneficio de los socios que nos gusta ver fútbol y que durante muchos años, tanto Barcelona como Bilbao, han sido dos aficiones ejemplares, esto sí que me molesta", concluyó el directivo.