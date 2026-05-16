Rafa Yuste, presidente del Barça: "Lewandowski se va como una leyenda"

No por esperado ha sido menos chocante. El adiós de Robert Lewandowski ha dejado conmocionado al barcelonismo, y es que el legado que dejará atrás el polaco tras sus cuatro años como blaugrana solo está al alcance de los más grandes de la historia de la entidad.

119 goles a sus espaldas, a tan solo dos de entrar en el Top-10 de máximos goleadores en partidos oficiales, y con un balance de siete títulos en cuatro temporadas, Lewandowski puede decir adiós con poco de lo que arrepentirse de su paso por el Camp Nou.

Rafa Yuste, presidente del Barça interino hasta la toma de posesión de Joan Laporta, ha sido la segunda voz autorizada de la entidad tras Hansi Flick en rueda de prensa en pronunciarse sobre el anuncio del delantero polaco.

El directivo, desde Gran Canaria donde esta noche el femenino puede levantar la Copa de la Reina, ha tenido palabras de agradecimiento para Lewy y ha agradecido la profesionalidad y el legado que deja en el Barça:

"Llegó siendo una estrella y se va como una leyenda. En estos cuatro años ha ayudado mucho, a parte de su calidad y goles, a los jóvenes, es un jugador enorme, de los mejores '9' de la historia. Ha enseñado mucho a esta plantilla joven, es un ejemplo, por su profesionalidad, por cómo se cuida y juega al fútbol. Le deseo de todo corazón lo mejor a él y a su familia", ha asegurado.

Sobre el futuro de la delantera y los próximos movimientos de mercado una vez confirmada la marcha de Lewandowski, el presidente interino ha lanzado balones fuera a la par que ha mostrado su total confianza en el criterio de la dirección deportiva:

Noticias relacionadas

"Vamos a concentrarnos en el final de LaLiga. Tenemos un gran secretario técnico como Deco y estoy segurísimo que él sabrá que hacer. ¿La regla 1:1? El staff, la secretaría técnica y el equipo financiero están haciendo una gran labor que me hacen ser muy optimista", aclaró el presidente sobre recuperar la normalidad en el control financiero de LaLiga.