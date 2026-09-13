Rafa Yuste: "Lamine ha de ser Balón de Oro para hacer justicia"

El vicepresidente deportivo del Barça Rafael Yuste se sumó a las voces que piden que Lamine Yamal sea el ganador de al próxima edición del Balón de Oro. El dirigente azulgrana atendió a los medios de comunicación antes del almuerzo de directivas con los dirigentes del Levante, al que asistió junto a Enric Masip acompañando al presidente de la entidad Joan Laporta antes del partido en el Ciutat de València (16.15 horas).

Yuste aseguró que Lamine Yamal "es un chico joven que está dando muchísima ilusión a los jóvenes de todo el mundo. Tiene una genialidad que a su edad es increíble, hacía muchísimos años que no veía un jugador como él. Por tanto, creo y deseo que se hará justicia con este tan merecido Balón de Oro. Sencillamente, por dar tanta felicidad a tantos niños y niñas de todo el mundo y a nosotros que nos gusta el futbol". Y completó su mensaje de apoyo a Lamine Yamal afirmando que "se tiene que hacer justicia y se lo merece todo y más por ser como es y por hacer feliza a tanta gente".

Apoyo de todo el club

El respaldo de Yuste a la candidatura de Lamine Yamal se une al que ya le han demostrado en la última semana el presidente Laporta y el director deportivo Deco, y también de una manera más comedida el entrenador del equipo Hansi Flick.

En cuanto al partido del Ciutat de València frente al levante, en el que el conjunto de Hansi Flick puede reafirmar su liderato si gana, "siempre salimos ilusionados, somos el Barça, sabemos que tenemos que ganar, ir sumando puntos con humildad y trabajo e ir hacia arriba".

El Barça defiende su liderto y la posibilidad de hacer 15 de 15 puntos posibles completando un inicio de temporada ilusionante yq ue puede permitirle mantener las distancias respecto al Real madrid que pese a un juego deficiente consiguió ganar al Rayo Vallecano entre los silbidos de una parte d ela afición del Santiago Bernabéu (4-1).