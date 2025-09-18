Rafa Yuste: "Los jugadores saben que es el título más importante que jugamos"

El Barça se estrena en la nueva edición de la Champions League esta noche y lo hace contra el Newcastle, un equipo con el que hace más de 20 años que no se ve las caras. En este sentido, Rafa Yuste tomó la palabra unas horas antes del inicio del partido, donde dejó claro como se presentan los azulgranas en el St. James' Park.

"Venimos con mucha ilusión", expresó el vicepresidente del Barcelona. "Es un partido que será difícil y está todo el mundo con muchas ganas de que llegue esta noche".

En la temporada pasada, los de Hansi Flick se quedaron a las puertas de una nueva final del torneo europeo, diez años después de la última. Por este motivo, el Barça es uno de los favoritos al título, aunque Yuste no cree que esto pueda llegar a afectar a los futbolistas: "Yo lo dejo en la ilusión, la presión es normal en profesionales de élite, como son los jugadores de nuestro equipo. Estamos con todas las ganas de hacer otra gran temporada".

Además, siguiendo en esta línea, el directivo también afirmó que "el hambre lo quiero convertir en ilusión, algo que todos los culers, socios y socias tenemos. Los jugadores también lo tienen y saben que es el título más importante que jugamos. Es normal que haya esta ilusión, pero paso a paso, como dice el míster".

El vestuario unido

Asimismo, Yuste comentó cómo afronta el equipo el primero de los enfrentamientos europeos: "He visto muy bien al equipo. Tenemos la suerte de que, a parte de tener mucha calidad con veteranos y jóvenes que lo están haciendo muy bien, entre ellos se llevan muy bien. Esto hace que haya una piña muy grande".

Sobre la situación de Lamine Yamal y las molestias que arrastra desde el parón internacional, no ha querido entrar demasiado en la cuestión: "Es un tema que lleva Deco directamente y que, por tanto, no tengo nada más de decir. Le deseo a Lamine que se recupere pronto".