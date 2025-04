Rafa Yuste: "Hay que soñar con el triplete, no nos escondemos"

Rafa Yuste ha atendido a los medios de comunicación justo antes de la comida de las directivas entre el FC Barcelona y Borussia Dortmund. El vicepresidente se ha referido al duelo ante el Dortmund de hoy y ha destacado el gran momento en el que llega el equipo.

"Vengo contento porque ya estamos en cuartos. El de hoy es el primer partido de una eliminatoria de 180 minutos y estoy satisfecho por cómo va el equipo y por cómo llegamos. Estamos con la moral muy alta para hacerlo lo mejor posible e intentar llegar a semifinales".

Cuestionado sobre si le gustaría que el Barça tuviera una actuación como la del Arsenal ante el Madrid, dijo: "Me gustaría ganar y ganar bien. Ayer fue un buen partido del Arsenal y me gustaría hacerlo pero para esto tendremos que hacerlo muy bien, será difícil, jugamos contra un gran rival que tiene individualidades que pueden ser determinantes".

David Bernabeu

"Hay que ser contundentes"

A Yuste también le han preguntado por la posibilidad de lograr el triplete y si se puede soñar con lograrlo. "Hay que soñar. Los sueños son buenos siempre. Estamos concentrados y nos gustaría que saliera todo bien. Flick es un hombre muy pragmático que sabe que hoy jugamos con nuestra afición y que, si sacamos un buen resultado y somos contundentes, podemos ir a Dortmund con muchas más garantías".

Al vicepresidente le han repreguntado si se hablaba del triplete con la boca pequeña y ha insistido con su discurso. "No, no se esconde nadie. Por eso hablamos de soñar, y hay que soñar, porque estamos en las tres competiciones, así que, ¿por qué no?