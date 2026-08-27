Rafa Yuste y Enrique Cerezo, pillados en pleno caso Julián Álvarez

Rafa Yuste y Enrique Cerezo han sido captados conversando en Mónaco antes del sorteo de la fase de liga de la Champions League. El vicepresidente deportivo del FC Barcelona y el presidente del Atlético de Madrid han coincidido en el Grimaldi Forum en un momento de máxima tensión entre ambas entidades por el futuro de Julián Álvarez.

La escena se produce apenas unas horas después de que el Atlético haya endurecido todavía más su postura. El club rojiblanco emitió este jueves un comunicado en el que su Consejo de Administración respaldó por unanimidad la decisión de no negociar con el Barça por Julián Álvarez y aseguró que “ni ha existido ni va a existir ninguna negociación” con el conjunto blaugrana.

Una conversación en el momento más tenso

El encuentro entre Yuste y Cerezo adquiere especial relevancia por el contexto. Las dos entidades llegan al sorteo enfrentadas por el delantero argentino, después de varios días de cruces públicos y con el mercado de fichajes encarando su recta final.

El Barça mantiene su interés en Julián y Joan Laporta confirmó que la oferta blaugrana sigue vigente si el Atlético cambia de postura. El presidente culé explicó que había trasladado una propuesta de 100 millones de euros a Miguel Ángel Gil Marín, quien le comunicó que no contemplaban la venta porque no disponían de un sustituto para el argentino.

La respuesta del Atlético ha sido contundente. El club sostiene que la operación está descartada y que el problema no es únicamente económico, sino también la forma en la que, según su versión, el Barça ha actuado durante el mercado.

Yuste, la representación blaugrana en Mónaco

El Barça está representado en el sorteo por Rafa Yuste, mientras que el Atlético cuenta con la presencia de Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín. En este escenario, la imagen de Yuste y Cerezo hablando contrasta con la dureza del enfrentamiento institucional. No ha trascendido el contenido de la conversación ni puede asegurarse que Julián Álvarez fuera el asunto tratado, pero el momento en el que se produce inevitablemente coloca al argentino en el centro de la escena.

El encuentro tiene lugar, además, el mismo día en que el Atlético ha cerrado filas alrededor de su estrategia y ha reclamado públicamente “respeto entre los clubes” para cualquier operación de mercado.

Julian Alvarez en el banquillo durante el Atlético-Villarreal de LaLiga 2026/27 / Europa Press

El caso Julián, todavía abierto

Mientras los dirigentes coinciden en Mónaco, el futuro de Julián Álvarez continúa en el aire. El argentino tiene contrato con el Atlético hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, mientras que la propuesta blaugrana fue rechazada sin llegar a abrir una negociación.

El delantero tampoco ha acudido a los entrenamientos del Atlético durante los dos últimos días por una indisposición, una circunstancia que ha añadido todavía más atención a un caso que ya se ha convertido en el gran pulso del tramo final del mercado. En medio de esta tormenta, Yuste y Cerezo han dejado una imagen que ya corre por las redes sociales: el Barça y el Atlético, enfrentados por Julián Álvarez, pero con sus dirigentes compartiendo conversación.