Rafa Yuste considera "una vergüenza" la sanción de un partido a Mbappé

El vicepresidente del FC Barcelona Rafa Yuste consideró "totalmente injusto" que Kylian Mbappé haya sido sancionado con un partido de sanción por su dura entrada en el Alavés-Real Madrid. "De entrada, y sin haber dormido mucho, me parece absurdo. Fue una entrada terrorífica, que puede causarle, no ya una lesión sino una fractura al jugador contrario... lo encuentro absolutamente desproporcionada por lo baja que es", comentó en 'El Mon a Rac 1' de Jordi Basté.

En opinión del vicepresidente azulgrana incluso reflexionó: "Si esto llega a ser con un jugador nuestro... que no lo hacen porque otra de las cosas que tienen es que son jugadores limpios, muy deportivos... Hombre, si a uno se le va la olla, como pasó con este jugador del Madrid, y solo le cae un partido, lo encuentro injusto y nos reafirma que lo hemos de hacer muy bien nosotros para no depender de situaciones como estas, porque esto es un mal ejemplo para el fútbol, por mucho que se le haya ido la olla. No se puede permitir, ni a Mbappé ni a nadie. Encuentro que solo un partido es una vergüenza".

Satisfechos, pero enfadados por la derrota en Dortmund

Rafa Yuste también se refirió al partido frente al Borussia Dortmund y admitió que lo pasó mal. "Hombre, de manera extrema no, pero no te diría la verdad si no te dijera que sufrí porque nos jugábamos muchísimo y queríamos conseguir el objetivo de pasar a semifinales. Aquello es un infierno amarillo y hace que suba la temperatura terrible además estás casi al lado de ellos, que no veas cómo saltan, como si llevaran una pértiga, es acojonante. Sufres porque lo veías a tocar y sufrir es la vida del culé".

Yuste confesó que había cierto malestar en el vuelo de regreso de Barcelona entre el staff y la plantilla. "Este es un equipo ganador y Flick y su staff y Deco son ambiciosos, tienen mucho afán de títulos y se rigen por objetivos, que era llegar a semifinales y se ha logrado, pero siempre buscan la excelencia, conseguir lo mejor en cada partido, y tienen esta ambición sin límites y perder no le gusta a nadie".

"Hay que ser humildes"

El dirigente azulgrana añadió que "este espíritu crítico, en el vuelo de vuelta, pese a ganar, estaba", rememoró en su intervención en Rac 1. "Sí que se decía que no ha sido nuestro mejor partido y no hemos dado la imagen que queríamos. Eso me gusta porque quiere decir que este equipo quiere ganar títulos y eso solo se hace enfadándote si pierdes", concluyó Yuste.

Rafa Yuste admitió que si le hubieran dicho en el mes de agosto 2024 que en abril 2025 el nuevo Barça de Flick ha ganado la Supercopa España, está en semifinales de la Champions y en la final de Copa y es líder de la Liga con cuatro puntos sobre el Madrid, no se lo habría creído. "Hombre, decirte que estás como una cabra sería algo un poco bestia, pero sí que te diría que era realmente muy difícil. Flick es un hombre con una dilatada experiencia pero llegó aquí y no conocía la ciudad, el club, el 'Més que un club', el entorno... No creo que haya nadie que se pensara que estaríamos así, pero hay que ser muy humildes y todavía no se ha ganado nada".

El dirigente azulgrana recordó que ya se sabe por que "el fútbol es muy cruel y la memoria muy corta, como me dijo una vez Pep Guardiola, y por eso tenemos toda la ilusión de levantar títulos, pero hemos de ser prudentes porque hemos de jugar todos los partidos de Liga que restan, las semifinales y el 26 es una final contra el Real Madrid".