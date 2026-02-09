Rafa Yuste: de compartir pupitre con Laporta en el colegio a ser presidente del Barça

Rafael Yuste i Abel (Barcelona, 1962) se ha convertido en el nuevo presidente del FC Barcelona de forma interina hasta el 1 de julio. El hasta ahora vicepresidente primero y del área deportiva dará un paso adelante en el club blaugrana después de que Joan Laporta haya dimitido de su cargo para poder optar a la reelección y convertirse en candidato a los comicios del próximo 15 de marzo.

En esta aventura que tendrá por delante de cinco meses le acompañarán Josep Cubells como vicepresidente y secretario, Alfons Castro como tesorero, y los directivos Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust y Sisco Pujol. Los otros nueve directivos, junto al propio Laporta, dimitieron este lunes.

Socio 9.977, el sábado recibió de manos de su fiel amigo Joan Laporta la insignia de oro del club, que le distingue como socio con 50 años de antigüedad. Ambos se conocen desde los seis años cuando iban juntos al colegio, a los Maristas de la calle València. Desde entonces, quedaron deslumbrados con Johan Cruyff cuando debutó como jugador del Barça, celebraron en Wembley la primera Copa de Europa de los catalanes en 1992 y han dirigido el club en dos etapas.

A por el tercer mandato

No llegó a formar parte de la candidatura ganadora de Laporta en 2003, pero acudió a la llamada de su amigo tras la dimisión de Sandro Rosell, entonces vicepresidente deportivo, Josep Maria Bartomeu, directivo responsable las secciones, y otros tres directivos más -Jordi Moix, Jordi Monés y Xavier Faus-. Eso sí, entró en el club con Pep Guardiola como entrenador y Txiki Begiristain de director deportivo, entre 2008 y 2010, dirigiendo la parcela deportiva del FC Barcelona, como ha estado haciendo ahora, desde 2021.

En cambio, sí que formó parte del equipo de campaña a la presidencia de 2015, el intento fallido de Laporta por recuperar el mando del club y que acabó con el triunfo de Bartomeu en las urnas. Y también formó parte de la candidatura a las elecciones de 2021 bajo el lema 'Estimem el Barça' en la que, esta vez sí, ganaron con una abrumadora autoridad. Ya entonces trataron el fichaje de Hansi Flick para el banquillo del Camp Nou, pero la operación no recibió luz verde porque estaba al frente de la selección alemana.

Desde entonces, Yuste se ha mantenido leal a su presidente. Aunque su futuro en el Barça como vicepresidente deportivo se vio comprometido con la destitución de Xavi Hernández como entrenador del primer equipo al final de la temporada 2023-24. Y es que el empresario barcelonés, amigo personal de Xavi, había defendido su continuidad en el banquillo del conjunto azulgrana. Debilitado en el cargo, incluso llegó a plantearse aceptar una oferta el pasado verano para ser el nuevo director general del Al-Nassr de Arabia Saudí.

Comercio internacional

Pero la vinculación de Rafa Yuste con Laporta va mucho más allá del FC Barcelona. Socio fundador de AQIPA Iberia, empresa filial de AQIPA GMBH Austria, dedicada a la electrónica de consumo, también es consultor especializado en comercio internacional. Y, como hombre confianza del presidente saliente, ha compartido con él algunos proyectos empresariales.

Uno de ellos está vinculado al desaparecido Reus Deportiu a través de la mercantil Core Store SL, de la que eran socios junto al exdirector general del Barça, Joan Oliver, y el exvicepresidente económico, Xavier Sala i Martín, y que tiene dos investigaciones abiertas: una de la Agencia Tributaria y otra de un juzgado de Instrucción de Barcelona por presunta estafa.