Rafa Yuste: ¿Camp Nou? Haremos un comunicado en breve"

El camino a Budapest ya está marcado. El Barça conoce a sus primeros ocho rivales para competir por conquistar la Champions League. Como sucede en estos casos, las valoraciones después de un sorteo no suelen salirse de lo políticamente correcto.

El vicepresidente del Barça Rafa Yuste ha explicado sus sensaciones en Movistar+ ante las preguntas de Mónica Marchante: "Ante todo, es un orgullo estar en este evento de la mayor competición del mundo. La valoración es que no hay equipo fácil, tendremos que trabajar con muchísima humildad para conseguir lo que anhelamos todos los culer, que es ganar la Champions", dijo la mano derecha de Laporta.

Al respecto de los grandes rivales en la fase de liga de la máxima competición continental, PSG y Chelsea, Rafa Yuste se mostró confiado en hacerles frentes: "Respetando muchísimo al campeón de Europa y al campeón del Mundo, pero por supuesto que vamos a darlo todo para intentar, como dice Hansi Flick, ir paso a paso", aseguró el vicepresidente.

El directivo del FC Barcelona también se pronunció sobre el estadio donde el Barça jugará sus partidos en la Champions League: "Os puedo decir que el club comunicará en breve donde jugaremos y haremos un comunicado al respecto. Lo haremos cuando sea oportuno", declaró Yuste. En este sentido, el martes la entidad azulgrana ya informó a la UEFA que el plan A para disputar la fase de liga y el resto de eliminatorias era el Spotify Camp Nou, aunque antes deberá recibir la Licencia de Primera Ocupación.

Además, 'Marca' ha confirmado la información de SPORT de que la UEFA ha aceptado la petición del club azulgrana de disputar la primera jornada como visitante para así ganar tiempo en el proceso de las obras y de obtención de licencias. Por otro lado, el organismo europeo ha permitido también que el Barcelona incluya un plan B en su designación por si el Camp Nou no se puede usar.

Preguntado sobre el futuro de Fermín, Yuste que ya afirmó en la previa del sorteo en el Foro Grimaldi de Mónaco que "Fermín está en el Barça", volvió a mostrar su confianza en la continuidad del futbolista andaluz ante los rumores de una posible salida al Chelsea, uno de los rivales del equipo azulgrana en la fase de liga. "Fermín tiene contrato con el club, estamos contentos con él. Por lo tanto, es jugador del Barça", sentenció.

El camino a la final

Dos ingleses (Chelsea y Newcastle), un alemán (Frankfurt), un francés (PSG), un griego (Olimpiacos), un checo (Slavia) y un danés (Copenhagen) serán los primeros rivales del Barça para clasificarse entre los ocho primeros y saltarse la eliminatoria previa. El Barça estuvo a un paso la temporada pasada de colarse en la final, esta vez los de Flick no quieren fallar a su cita con la finalísima. ¿Será Budapest una fiesta blaugrana? Queda mucho camino y hasta el sábado no sabremos el calendario. El Barça debutará fuera de casa, pero hasta el fin de semana no sabremos si lo hará en la República Checa, Dinamarca, Bélgica o Inglaterra.

