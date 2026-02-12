Rafa Yuste: "El Barça ha hecho los deberes"

En la comida de directivas previa a la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, que se disputa esta noche en el Metropolitano, Rafa Yuste ya ejerció de presidente en funciones con un mensaje de calma institucional, ambición deportiva y distancia respecto a la Superliga.

“Seguiremos haciendo las cosas como el equipo que somos, con el rigor y la prudencia necesaria”, afirmó Yuste ante los medios, subrayando la trascendencia del choque sin perder el tono mesurado. “Todos los partidos son importantes, pero este no es uno cualquiera. Si lo hacemos bien, nos puede llevar a una posible final de Copa del Rey. Ya tengo experiencia. Estoy muy confiado con el equipo”.

El momento del equipo

El dirigente azulgrana destacó el momento anímico del vestuario y el compromiso con la afición: “Está muy bien en todos los sentidos y viene con unas ganas enormes de hacerlo bien por la afición, de hacer un buen partido y de respetar al rival, que de eso se trata”.

Pero más allá del césped, el gran tema fue el final de la Superliga. Yuste también dejó un titular de peso en clave institucional. “Nosotros ya nos desmarcamos de la Superliga hace días", empezó diciendo.

"Me alegro como presidente de que haya imperado el sentido común y eso hace que las cosas pasen. Estamos muy bien con todas las organizaciones. Siempre lo hemos estado, siempre hemos intercambiado opiniones para ser más constructivos y velar por los intereses de nuestro club”.

Cuestionado sobre si era una derrota de Florentino, dijo: "El Barça ha hecho los deberes”. Sin mencionar directamente al presidente del Real Madrid, Yuste marcó distancias con el proyecto de la Superliga y reivindicó la posición del club azulgrana en el tablero institucional europeo.