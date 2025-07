Rafa Mujica: "Es mentira que ir a Catar es salir del foco"

Rafa Mujica decidió el verano pasado apostar por un cambio radical en su vida. Se marchó al Al Sadd de Catar, que pagó por él 10 millones de dólares. El canario, que estuvo cuatro años en el Barça, ha cuajado un primer curso muy bueno en Oriente Próximo y en SPORT tenemos una charla con él para analizar el presente, su época de azulgrana y cómo ve actualmente al equipo de Flick.

Rafa, un año ya en Catar. ¿Qué tal?

Mira, pues ahora voy a empezar la la segunda temporada. Todos los cambios suelen ser difíciles, un poco complicados, y más cuando es un cambio grande de irte a otra cultura completamente diferente. La verdad que la gente de aquí del club y sobre todo del país me lo han hecho muy fácil y pienso que ha salido genial; la primera temporada hemos ganado dos títulos, nos quedamos ahí con el saborcito ese de no ganar la Champions, pero pienso que fue muy bueno e individualmente también fue bastante bien.

¿Ha sido un gran shock por el tema cultural, religioso y demás?

A ver, por tema de lejanía y cultura, pues obviamente sí. Pero la verdad que no me esperaba que fuese tan bueno y tan maravilloso todo en el país, la verdad.

¿Cómo surgió todo? Tú jugabas en Portugal.

Sí, había hecho buenas temporadas en el Arouca, la última sobre todo fue espectacular, y antes de acabar la temporada pues yo sabía que había ese interés del Al Sadd. Mi representante me lo hizo saber y yo sabía que en todos los aspectos era bueno tanto para mí como mi familia, para luchar por títulos, un buen club y la verdad que no me lo pensé.

¿Da vértigo que alguien pague 10 millones de dólares por ti?

Hombre, a ver, en el fútbol la verdad que ya se vienen pagando cantidades muy grandes, obviamente. Sí que es mucho dinero y yo lo valoro positivamente. Para mí es una alegría que hayan pagado eso por mí porque significa que apuestan por mí, que confían en mí. También por parte del Arouca me da mucha satisfacción dejarle a ellos bastante dinero porque era un club humilde y sé que les ayudó mucho. Y yo estoy superagradecido por la oportunidad, por haber apostado y confiado en mí y lo único que quiero es devolverles esa confianza que me han dado aportando al equipo para intentar ganar más títulos todavía.

Rafa Mujica, con el Arouca luso / EFE

¿Tú te vas allí con en la idea en la cabeza de en el futuro de intentar volver y triunfar en Europa?

No, la verdad que que yo tomé el paso de venir al Al Sadd sabiendo que había firmado cuatro años y que los quería hacer sí o sí, quería estar aquí, no tenía la cabeza en ningún otro lado. Ganar títulos, estar feliz, jugar. Lo sigo pensando ahora.

¿Qué tal es la Liga de Catar en cuanto a estructura y nivel?

Mucha gente siempre dice y piensa que la liga de Catar no tiene nivel, que es bastante floja. Y yo pienso que lo dicen porque no tienen ni idea, porque o no la siguen o no la ven, por el motivo que sea. Pienso que es una liga que es bastante competitiva, la verdad. Cada vez hay más jugadores jóvenes que están apostando por venir aquí, el país también está apostando por los equipos. Eso le da un nivel de de calidad superior al que tenían años anteriores. La liga está creciendo y crecerá muchísimo.

Acaba de llegar Pau Prim directo de La Masia al Al Sadd. ¿Cómo lo ves?

Es mi hijo ahora.

¿Lo has apadrinado?

Sí, es mi hijo, mi hermano pequeño. Las dos cosas a la vez. Yo pienso que él, obviamente, tiene19 años, sale del Barça B, donde era una promesa. Que tome este camino es porque seguramente él sabrá que le va a venir bien para su carrera, que no está fuera del foco. Porque la gente se piensa, "no, te vas fuera del foco". Y eso yo creo que es mentira porque al final estás en un club que es de los más grandes de Asia y que está luchando por por todos los títulos.

Rafa Mujica, jugador del Al Sadd / Qatar Stars League

Retrocedamos un poco a tu aterrizaje en el Barça en 2015.

Yo empezaba el segundo año de juvenil, pero iba directamente al juvenil A. El problema que hubo es que en esa época el Barça tenía lo de la sanción de la FIFA, así que los fichajes no podían jugar hasta enero del año siguiente. Tuve que estar esos 6-7 meses prácticamente sin jugar. Debuté en enero, me salieron bien las cosas y luego Gerard López me dio la oportunidad en febrero o marzo de debutar con el B, fue bien y ya me siguieron dando confianza y me quedé ahí todos los años que que estuve.

¿Cómo fue llegar a un club así como el Barça, con la estructura de La Masia?

Yo era un niño de 15-16 años. Pero la verdad que me adapté genial porque yo desde pequeño tenía claro lo que quería hacer, lo que costaba conseguir los sueños. Y no era solo eso, sino también era una ilusión. Ibas al mejor equipo del mundo y todo te lo ponían fácil. Fue genial.

¿Qué tal has visto este primer año de Flick?

Sigo bastante el fútbol y la verdad que que a mí me está encantando, sobre todo que tenga mucha gente joven, me hace sentir orgullo. Me hace feliz ver a niños jugando, a gente joven y y ver que dan el nivel, eso es alegría.

Da hasta cierto vértigo ver a chicos tan jóvenes despuntar, ¿no?

Hombre, a ver, es que si te pones a pensar en Pedri, en Lamine, en Pau Cubarsí, Ronald Araújo, prácticamente es que no son jugadores de peso, son estrellas mundiales. Lo que están consiguiendo ellos es algo que que prácticamente muy poca gente lo consigue. Creo que se lo merecen porque supongo que habrán trabajado mucho. Sobre todo Ronald, tengo muy buena relación con él.

¿Con Ronald coincidiste en el Barça, verdad?

Ronald era mi hermano. Bueno, y es mi hermano. Tenemos muy buen rollo. La temporada pasada me envió una camiseta para mi hija y solemos hablar bastante.

Menuda competencia hay en el central.

Flick tiene ahí a varios perfiles. Al final, el entrenador es el que tiene que decir, sabrá lo que le pueda aportar cada uno. A ver, si a mí me das a elegir, yo te pondría a Ronald, sobre todo porque a mí me encanta como defensa y porque mi es mi amigo, claro.

¿El hecho de haber pasado por el Barça te ha ayudado allá donde has ido?

La verdad que no sé si te ayuda para estar en otros equipos, porque al final el rendimiento tuyo es el que es. Sí es verdad que mi paso por el Barça, los cuatro años que estuve, creo que es lo que más me ha marcado de momento en mi vida porque es donde aprendí mi forma de jugar, de ser delantero, es donde más me han enseñado. Sin olvidarme de Las Palmas, claro.

Das el salto muy joven al filial. No sé si esto te llevó a hacerte demasiadas ilusiones con el primer equipo

Es verdad que fui muy rápido entre comillas porque subí directamente al Barça B, me quedé ahí, hice la pretemporada con el primer equipo con 17 años, marqué gol y tal, pero es que siendo realista en ese momento era prácticamente imposible porque en mi posición en la parte de arriba estaban los supercracks. Estaban los mejores del mundo, Neymar, Luis Suárez, Messi. La parte buena que tuve es que pudimos disfrutar de ellos, tenerlos cerca, aprender de ellos. La parte más negativa es que al estar ellos pues obviamente hubo menos posibilidades.

Contexto diferente al que se encontraron Lamine, Bernal o Cubarsí.

Todos los chavales que están saliendo ahora de la cantera han tenido la suerte entre comillas (no es suerte porque son muy buenos y se lo han ganado mucho) por la situación del club también. Si llega a estar Lamine en la época de Messi y de Neymar y tal, no pienso que no hubiera llegado, pero sí que no hubiera tenido esta continuidad.

¿Cómo se presenta esta temporada? ¿Objetivo Champions?

El formato de la Champions es el mismo que en Europa. Es muy complicada porque están todos los mejores equipos de Asia, los equipos de Japón están muy fuertes, los de Corea, equipos de saudíes. Pero nuestro objetivo es mínimo igualar la temporada pasada y obviamente soñar y luchar por ganar la Champions. Sabemos que es muy difícil, pero en el fútbol todo puede pasar.