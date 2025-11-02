Rafa Mir: "Llegar al Barça fue un momento duro"

Rafa Mir ha vuelto a ser protagonista con el balón en los pies en el Elche. Después de un tiempo muy complicado por el proceso judicial abierto por doble delito de agresión sexual, Mir llegó cedido del Sevilla al cuadro franjiverde con el que empezó muy fuerte marcando tres goles en los cuatro primeros partidos de Liga.

El ariete no ha podido mantener la racha, pero es una de las grandes amenazas ilicitanas en el partido de este domingo que medirá a su equipo frente al FC Barcelona en Montjuïc. Curiosamente, Rafa Mir tuvo un inicio de su carrera como futbolista en La Masia, como relata en una entrevista al diario 'Marca'.

De sus etapa en Can Barça recuerda que "estuve en infantiles, con 12 años. Fue un momento duro, la primera vez que salía de casa, pero Barcelona es una gran ciudad, el Barça un grandísimo club y trataron muy bien a mi familia. Lo recuerdo como un momento duro porque separarte de tu familia siendo tan joven nunca es fácil, pero me hizo mejorar y crecer, como futbolista y como persona".

Rafa Mir batió a Ter Stegen de penalti en su etapa en el Huesca / VALENTI ENRICH

Rafa Mir espera reencontrarse con el gol ante un Barça al que batió en su etapa como jugador del Huesca, si bien acabó perdiendo por un contundente 4-1. "Fue en el Camp Nou, hace tiempo de eso. El Barcelona es un rival muy complicado, pero intentaremos cambiar esta racha en el siguiente encuentro", apunta.

Recibimiento en Montjuïc

El futbolista debe luchar día a día convivir con la presión que supone estar en un proceso judicial muy mediático. A nivel individual afirmó al respecto que "estoy muy tranquilo. Estamos satisfechos con la fase de instrucción y la verdad que con muchas ganas de poder ir a juicio".

Su caso ha provocado que le hayan insultado en algunos campos de fútbol y este domingo estará ante el público de Montjuïc, cuya reacción hacia él es una incógnita.

Rafa Mir está preparado para lo peor y señaló sentirse "muy tranquilo, en los campos, al final, soy un jugador profesional, me dedico a hacer mi trabajo y lo que opine la gente es cosa suya. Estoy centrado en hacer mi trabajo, dar lo máximo por mi club y ayudar a mis compañeros".

Mir es uno de los grandes peligros del Elche construido por Eder Sarabia y que está siendo la sensación de esta primera parte de la temporada.