Rafa Márquez: "Si el Barça Atlètic sube, me quedo; y si no, soy ambicioso..."

El técnico del Barça Atlètic atiende a SPORT días después de estrenarse el documental sobre su figura, 'Rafa Márquez: El Capitán' en Netflix y horas antes de lo que él mismo califica como "una gran oportunidad". Consumar o no el ascenso a Segunda no solo marcará el futuro del filial, sino de su propia carrera como entrenador. Tiene muy clara su continuidad en caso de subir, pues lo considera un progreso, pero por este mismo motivo escuchará ofertas -aunque no se cierra la puerta del todo- si los azulgranas no logran escalar de categoría.

¿Qué acogida ha tenido el lanzamiento del documental?

Al parecer le ha gustado mucho a la gente, no pensé que gustara tanto, la verdad, y estoy contento porque he recibido muy buenos mensajes de gente conocida, amigos y también personas que no conozco. Contento de poder mostrarme como un ser humano, que me conozcan un poco más, también hay una gran parte de mi carrera, de mi historia, algunas cosas que no se sabían. Muy contento.

Es la paradoja del deportista de élite, verdad, tan conocido por ser público y a la vez, tan desconocido...

Sí, totalmente. Me han visto como un personaje reacio, cara seria, y que me conozcan como el ser humano, el hijo, el papá, el esposo yo creo que también les da otra idea a la gente. Y también poder contar otras facetas que fueron difíciles en mi carrera y que ahora las doy a conocer. Que sepan que uno también es vulnerable a ciertas cosas.

Al revisar en el documental muchos recuerdos que se agolpan, ¿cuál es el que has recordado con más cariño?

El haber llegado al Barcelona, el estar tanto tiempo en Barcelona, conseguir logros muy importantes, estar en la mejor época del club también me hace darme cuenta de que ha valido mucho la pena todo el esfuerzo y sacrifico que hice. Si m,e lo hubieran dicho desde pequeño que iba a ganar dos Champions con el Barça o que estaría aquí jugando durante mucho tiempo y me iba a convertir en alguien tan importante, pues realmente no me lo hubiera creído. Al ver todo esto me doy cuenta de que fue un trayecto, un proceso largo, pero que ha valido mucho la pena.

Te agradezco que al final no fueras al Real Madrid (en el documental le dice a su padre en sus últimos días que triunfará en el Madrid).

Sí (sonríe) es lo que menciono. Cuando Hugo Sánchez jugaba para el Real Madrid todos los mexicanos éramos del Real Madrid. A la hora de que se me presenta la oportunidad de venir para el Barcelona, mucha gente cambiamos radicalmente a ser del Barça y fue un verdadero acierto. Yo hoy en día soy un culé más, tengo un gran cariño por el club, por la ciudad, por los catalanes y estoy muy contento de haber hecho historia aquí.

¿Y el momento más duro que recuerdas también en el documental?

En lo profesional, haberme lesionado en esos últimos meses de la temporada 2008/2009. Me perdí partidos muy importantes. Obviamente, la pérdida de mi padre en un momento tan importante de mi carrera. Y en lo personal, que me hayan señalado con un grupo de narcotraficantes, fue un golpe demasiado duro. Intento explicarlo de la mejor manera y que la gente conozca todo lo que sucedió.

En 'Rafa Márquez: El capitán' aparecen excompañeros como Ronaldinho y Eto’o, y también Xavi. Suya es la frase que llama la atención de que había un Márquez muy distinto fuera del campo al de dentro del campo. ¿Está en lo cierto?

Sí, totalmente. La verdad es que yo me transformaba. Cuando pisaba la cancha era otro. Dejo de ser ese personaje tímido fuera del campo, ese personaje que intenta siempre cubrirse, introvertido. En la cancha me convertía en un jugador que imponía, con carácter, personalidad, que dirigía, que alentaba. Digamos que tenía un doble personaje.

¿Y has podido hablar con Xavi desde la decisión del club de que no continuara?

Sí, hablamos para desearle buena suerte, que tiene que dar mucho todavía, que obviamente las maneras quizás no fueron las adecuadas, pero al final de cuentas hay que reconocerle el trabajo que hizo. Ganó una Liga en momentos muy difíciles y una Supercopa. Al final, si los resultados no acompañan, difícilmente tienes continuidad.

Has estado dos años trabajando codo a codo con Xavi. ¿Qué te llevas?

Se aprende estando también en el Barça Atlètic. Yo sigo disfrutando, han sido dos años magníficos, todavía este está por concluir, estamos ante una gran oportunidad, así que sí, desde luego he aprendido mucho de él, siguiendo un proceso en mi progresión.

El mundo del fútbol es así y hay nuevo entrenador en el primer equipo. ¿Esperas que Hansi Flick sea un técnico continuista con la política de cantera? Es el valor más preciado de este club...

Sí, yo creo que sí. Quien viene conoce la filosofía del club y se tiene que tener en cuenta cómo se trabaja y con quién se trabaja, y obviamente, La Masia es parte fundamental del club. Yo creo que tiene la capacidad para seguir dando la oportunidad a los jóvenes que lo están haciendo bastante bien, para seguir trabajándolos.

Laporta estuvo en el Johan Cruyff contra el Ibiza. Tú eras uno de los candidatos al banquillo del primer equipo. ¿Te ha dado algún tipo de explicación, sus razones?

Sí, hay una muy buena comunicación, una muy buena relación y son muy entendibles las relaciones que han tomado por unas cosas o por otras. Yo tengo que acatarlas y respetarlas. Me siento muy afortunado en que en su momento me tomaran en cuenta y soy muy consciente de que tengo que seguir trabajando, tengo que seguir teniendo experiencia para algún día, ojalá, poder otra vez estar en una oportunidad como esa.

¿Por qué crees que no se decantó finalmente? Porque Laporta ha demostrado ser un presidente muy valiente, lo demostró con Guardiola, que también subía del Barça Atlètic. ¿Quizás ha querido dar un giro radical?

No lo sé, la verdad. Como te digo, lo que me toca a mí es respetarlo, es algo que está ya fuera de mis manos, algo que yo no puedo controlar y que ellos tienen todo en la mano para tomar decisiones.

¿Cómo están los ánimos de cara a la final contra el Córdoba, a priori un rival muy potente, pero el Barça Atlètic ha demostrado tener sus argumentos, no?

Sí, por algo estamos en la final. Futbolísticamente, llega el equipo en un buen momento, anímicamente el equipo está a todo lo que da. Si al inicio de la temporada nos hubieran dicho que llegaríamos hasta el final, quizás no lo hubiéramos creído porque somos el equipo más joven de la categoría. Con lo difícil que es manejar un filial con altas y bajas, no es nada fácil, y todos, tanto el staff como los jugadores han hecho un gran esfuerzo, un buen trabajo para poder ahora disfrutar de esta final e intentar, obviamente ganar.

¿Dónde crees que estará la clave en esta eliminatoria para ascender, dónde la visualizas?

En intentar equivocarnos lo menos posible, porque son equipos que arriba tienen un potencial importante, mucho talento, mucha experiencia. Vamos a intentar ser lo más certeros en tomas de decisiones para no darle oportunidades y nosotros aprovechar la que ellos puedan dar.

El vestuario del Barça Atlètic es una piña, está realmente muy unido. ¿Será mérito también del entrenador, no?

Sí, bueno, de todos. Obviamente que yo soy el líder del grupo, pero también he dado la responsabilidad a cada uno en cada una de sus áreas y es lo que también nos ha ayudado mucho. A que cada uno haga su trabajo, a tener esta autorresponsabilidad y autoexigencia para tener los resultados que nos han llevado hasta aquí.

Te lo pregunto de forma muy directa. ¿Si el Barça Atlètic asciende, Rafa se queda?

Yo creo que sí, sería un buen progreso, buena continuidad de seguir en el equipo si es que se da el ascenso. Estoy muy contento en la institución, me han dejado trabajar sin ningún tipo de problema, así que ellos también estarán contentos y no creo que haya algún problema si esto sucede.

Tocamos madera pero, si no sucede, entonces… ¿qué pasaría contigo?

Bueno, es ver porque yo también estoy en un proceso que me gustaría seguir ascendiendo, seguir subiendo escalones. Pero bueno, tampoco quiero cerrar la puerta a tener continuidad aquí, en ese proceso. Aunque sí, obviamente mi idea es seguir siendo ambicioso y quizás buscar un objetivo un poco más arriba.

¿Y ya se ha iniciado algún tipo de conversación con el club?

No, todavía no tenemos conversación. Hemos querido dejar que pasaran estas semanas para enfocarnos a esta final y seguramente habrá un momento más adelante para poder hablar entre nosotros.

¿Qué te parece que futbolistas como Marc Casadó o como Marc Bernal se vayan a quedar, como parece que así será?

Son jugadores que han tenido una progresión importante, que han evolucionado, sienten los colores del club, son una referencia hoy por hoy de La Masia, así que lo tienen bien merecido.

¿De los jugadores que tú has tenido, quién crees que va a llegar? Seguro que como entrenador del filial, ves cosas que nosotros no vemos…

Es difícil decir uno o dos. De 23 o 24 tampoco van a llegar demasiados, es muy difícil llegar al primer equipo, pero sí hay dos o tres jugadores que tienen ese talento y van en proceso para que ojalá el día de mañana tengan una oportunidad con el primer equipo.

¿Se llegó a plantear la posibilidad de que Pau Cubarsí jugara el play-off?

No, la verdad es que de la parte de arriba no hemos tenido ninguna noticia de Cubarsí.

¿A ti te hubiera gustado?

Hombre, yo creo que aportaría mucho al equipo, pero bueno he estado acostumbrado a utilizar lo que tengo en ese momento y ahora no va a ser excusa para tratar de seguir sacando buenos resultados.

La última. Si se rueda una segunda parte del documental ‘Rafa Márquez: El capitán’, ¿cuál querrías que fuera el primer capítulo?

(sonríe) Pues ojalá que sea esto. El Barcelona ha sido muy importante para mí en este proceso y ojalá que la historia que pueda escribir ahora como entrenador se asemeje aunque sea un poquito a la que tuve como jugador. Va a ser difícil, pero hay que por lo menos intentarlo.