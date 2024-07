Rafa Márquez rechazó dos veces a la selección de México

La selección de México sigue sin levantar cabeza en los últimos años y ha quedado fuera de la Copa América en la fase de grupos. El 'tri' ganó por la mínima a Jamaica (1-0), cayó ante Venezuela también por 1-0 y empató en la última jornada (0-0) contra Ecuador. Tras el pobre papel, volvió a salir a la palestra el nombre de Rafa Márquez.

En este caso, como ayudante del actual seleccionador, Jaime Lozano, que en las próximas dos semanas tendrá que presentar un informe sobre lo sucedido en el torneo y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) decidirá su futuro.

Preguntado Miguel Herrera en Fox Sports México sobre la cuestión, el exseleccionador mexicano reveló, por un lado, que Rafa Márquez había rechazado en dos ocasiones ser ayudante en el 'tricolor', pero que sí hubiera aceptado ser su segundo, una posibilidad que no se concretó y que le hizo decantarse por el Barça Atlètic.

El técnico del Barça Atlètic, Rafa Márquez, atendió a Diario Sport en una entrevista en exclusiva / Marta Fernández

Las palabras del 'Piojo' Herrera

Así lo explica el propio Herrera: "En su momento, cuando yo presenté mi proyecto, yo había hablado con Rafa Márquez y Rafa venía conmigo a trabajar de auxiliar, me había aceptado, yo lo propuse en la mesa". El 'Piojo', como es conocido Herrera, presentó una planificación deportiva de cara al Mundial 2026 (en el que México es uno de los países anfitriones) hacia principios de 2023, en plena primera temporada de Márquez en el filial azulgrana.

Y prosigue Herrera: "Y después ellos, cuando decidieron que no fuera mi proyecto, sondearon a Rafa por fuera para ver si quería venir con quien pusieran de técnico y Rafa les dijo que no, que había hablado conmigo y después Rafa dijo 'no' porque le había ofrecido el Barcelona B (Barça Atlètic)". Este sería el primer 'no' de Márquez a la selección como ayudante y habría sido poco después, en febrero de 2023, como ya fue recogido en los medios en su día.

Pero el 'Piojo' Herrera revela una tercera ocasión: "Ya lo fueron a buscar otra vez, y ya les dijo que no, y ahora acaba de renovar con el Barcelona. Rafa no va a ser".

Germán Bona

Márquez, por lo tanto, decidió renovar con el club azulgrana y entrenar una tercera temporada en el Barça Atlètic. El técnico tenía muy claro que seguía en el banquillo del filial en caso de ascenso, como dijo en una entrevista a SPORT, pero habías dudas si no se subía, como ocurrió. Y pese a ello, y a la propuesta de la selección mexicana, se decantó por la continuidad.