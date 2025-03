Rafa Márquez despierta envidias en México

El exjugador y exdirector de la selección mexicana Néstor de la Torre arremetió con dureza sobre la figura de Rafa Márquez. A pesar de la reciente victoria de la Tri en la Liga de las Naciones de la Concacaf, las disputas internas siguen a la orden del día en una selección comandada por Javier Aguirre.

De la Torre desató toda su ira en el programa Faitelson sin Censura cuestionando la presencia de Rafa Márquez como una de las piezas clave en el engranaje de la selección mexicana. "Hay diferentes formas de liderazgo, de un campo de fútbol o de un equipo. Hay liderazgos de personalidad, hay liderazgo de fuerza, de empeño, de trabajo y hay liderazgo de fútbol. Rafa es un gran líder futbolísticamente hablando. Un gran líder. Fue un gran futbolista, pero no ha entrenado. Es alguien que entrenó un equipo de Segunda División de un gran equipo. Es todo lo que ha hecho", subrayó.

Tras desacreditar el bagaje técnico de Rafa Márquez por su paso al frente del Barça Atlètic en la pasada temporada, el que también fuera dirigente de Chivas incidió un poco más en la falta de solvencia del Kaiser de Michoacán como Director Técnico. "¿Qué sustentos, o qué respaldos, o qué bases o qué cimientos me dices que me haga pensar que va a ser un gran entrenador en la Selección?. Está aprendiendo. Yo no digo que no pueda ser buen entrenador. Lo que estoy diciendo es que hoy me dicen eso y es humo de los dueños del fútbol mexicano porque él no tiene ninguna base para yo pensar que es buen entrenador", sentenció.

Hay que recordar que Rafa Márquez acompañó a Javier Aguirre en esta nueva aventura del fútbol mexicano con el compromiso de liderar en un próximo futuro a la Tri en su camino al Mundial 2030.