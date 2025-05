Louzán responde a las presiones de Florentino por el 'caso Negreira': "Es un tema bochornoso, pero no tuvo incidencia en la actuación arbitral"

Han pasado 150 días desde que Rafael Louzán asumiese el cargo de presidente de la RFEF. Suficiente para lidiar con todo tipo de crisis: el 'Caso Olmo', la absolución del Supremo, las sedes del Mundial 2030, los árbitros y la final de Copa... Un sinfín de frentes para el dirigente gallego, que compareció en los Desayunos Informativos de Europa Press. Louzán estuvo acompañado de la plana mayor del deporte español, desde el seleccionador masculino Luis de la Fuente hasta Javier Tebas, presidente de LaLiga, pasando por Javier Guillén, director de La Vuelta, maestro de ceremonias.

Reforma del sistema arbitral

"El 'caso Negreira' está en la Justicia. El Real Madrid me ha dicho varias veces que tengo que hacer algo. Es un tema bochornoso, pero no ha tenido ningún tipo de incidencia en la actuación arbitral", defendió Louzán sobre uno de los múltiples temas tratados. Sobre la mesa está ahora una posible reforma arbitral, incitada después de las reiteradas quejas del club blanco, con comunicados y hasta una amenaza de plante.

"El modelo del sistema arbitral, incluso antes de las últimas polémicas, debe evolucionar. Viene asentado desde 1909. Está muy supeditado a la decisión de que el presidente de la RFEF nombre al líder del CTA. El fútbol profesional tiene mucho que decir en este sentido. Tiene que haber un nuevo modelo del sistema arbitral, pero nadie me ha dicho nada. Sabía que era imprescindible y necesaria esta reforma", explicó Louzán, quien habló de la existencia de una mesa de trabajo entre todas las partes del fútbol español.

El presidente de la Federación habló sobre el encuentro que tendrá lugar esta semana para la incorporación de la Inteligencia Artificial al arbitraje español, que ya entraría en vigor la próxima temporada. "El Real Madrid es muy crítico con esta situación y, a pesar de que los clubs no le votaron para estar en este grupo de trabajo, quisimos que estuviera. Están dando sus opciones y hasta estamos coincidiendo. Esta primera parte terminará el 30 junio", explicó Louzán, incapaz de ratificar a Medina Cantalejo, máximo mandatario del CTA, cuya cabeza está más expuesta que nunca.

La rueda de prensa en la Copa

"Estaremos cometiendo errores si vemos al árbitro como un enemigo. En el fútbol formativo está habiendo más agresiones y violencia verbal. Debemos mirarnos hacia dentro", criticó, exponiendo la imagen de un colegiado que fue agredido este fin de semana y al que visitará. "El momento de la rueda de prensa de los árbitros de la Copa no fue el más oportuno. Debió ser después", declaró Louzán, quien confesó que habló con el Real Madrid aquella tarde de nervios y crispación, con De Burgos Bengoetxea rompiéndose a llorar por los vídeos de Real Madrid TV.

"El Real Madrid tuvo que estar en los actos. Hablé con ellos y conseguimos tranquilizarlos. Con Florentino he coincidido varias veces. El Real Madrid es un gran club y merece todo el respeto, como los demás", despejó sobre la posibilidad de un encuentro con el máximo mandatario blanco que, por el momento, no se ha producido. De hecho, la entidad madridista ha cargado contra la RFEF y el resto de estamentos en varios comunicados sobre el ejercicio de los colegiados.

Louzán también anunció que la RFEF creará el Premio periodismo deportivo José Ángel de la Casa, en honor al reconocido narrador deportivo fallecido este lunes. "El fútbol no es muy dado a cambios, pero la evolución es necesaria", defendió Louzán, quien recibió la noticia de su absolución en el Supremo por prevaricación mientras estaba en un acto con Javier Tebas. "No hubiera elegido un mejor momento. La legitimidad la tenía siempre. Sé que muchos periodistas me lo preguntaban, pero pasó lo que tenía que pasar", aseguró sobre el proceso judicial, "una losa de 14 años con la que no ha sido nada fácil vivir. Siempre te recordaban lo que tenías pendiente".