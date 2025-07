Rafa Leao ya tiene precio y el Milan espera a Barça o Bayern

Rafael Leao es el otro gran extremo que puede salir al mercado durante este verano a pesar de que en el Milan están jugando al despiste. El entrenador del club italiano, Massimiliano Allegri, indicó hace unos días que contaba con la estrella portuguesa, pero el Milan habría puesto precio al jugador. Según el periodista especializado Gianluca di Mazio, el conjunto rossonero abriría la puerta a Leao por 85 millones de euros con el objetivo de recaudar fondos para poder ir al mercado este verano.

Leao ha sido ofrecido al Barça en numerosas ocasiones, pero el club blaugrana siempre se ha echado a atrás ante el montante económico de la operación y este verano no es objetivo prioritario ya que una compra de este tipo es muy complicada salvo que se vendan jugadores para conseguir ingresos y rebajar la masa salarial. Leao está dispuesto a salir y escuchará ofertas pero por ahora no ha habido mucho movimiento.

La figura de Leao se valora en el Barça y, de hecho, el verano pasado el club blaugrana preguntó al Milan en los últimos días de mercado pero la operación era imposible. Ahora, el Barça se ha informado de las condiciones sin ir más allá por el momento y a la espera de poder concretar otras operaciones. La prioridad sigue siendo Luis Díaz (Liverpool) pero el precio y el salario que demanda el jugador le hacen prácticamente inviable. Marcus Rashford (United) es la alernativa ya que el extremo está dispuesto a todo para jugar en el Barça.

Leao es un jugador más similar a Nico Williams, aunque siempre ha mostrado una gran irregularidad, lo que hace dudar al mercado. Ha tenido conflictos con varios entrenadores en el Milan y renovó hace poco con una cláusula de 150 millones de euros, que sería rebajada por los italianos siempre que llegara una buena oferta. El Bayern, que también va buscando extremo, preguntó por él hace algunas semanas pero lo ha paralizado todo.

Es cierto que Leao es un futbolista muy apreciado por el presidente, Joan Laporta, y el agente Jorge Mendes tiene ascendencia sobre el futbolista y mucha mano en el Milan, aunque no le representa. Ha hablado de la opción con el club blaugrana pero hoy por hoy no se ha dado paso alguno. Otra cosa es que el Barça no pueda acceder a ninguna de sus opciones prioritarias y que consiga vender jugadores, lo que abriría otro escenario en el mes de agosto.