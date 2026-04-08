Rafa Leao también ofrecido al Barça: puede ser una de las gangas del mercado

Rafa Leao fue objetivo del Barça hace dos años. El club blaugrana se lanzó a por él cuando Nico Williams decidió quedarse en el Athletic, pero la operación fue imposible a pesar de que el futbolista estaba encantado con la operación. En aquel momento, el Milan pedía más de 100 millones de euros y la situación financiera del Barça no permitía alegrías. Este verano, Leao va a salir del Milan ane su desencuentro con Massimiliano Allegri y su opción ya ha sido ofrecida a diversos clubs europeos, entre ellos el Barça. El club blaugrana puede necesitar extremo zurdo si finalmente Rashford no se queda, pero las prioridades en estos momentos son otras y Leao no estaría en la lista por ahora.

El internacional portugués ha firmado una temporada irregular y con muchos altibajos e incidentes dentro del vestuario. Allegri finalmente no le ha considerado como titular fijo en sus alineaciones y el Milan busca hacer caja y ahorrarse la ficha más alta de su plantilla. Según el 'Corriere della Sera', el equipo italiano estaría abierto a escuchar ofertas de unos 50 millones de euros por el extremo, cuya cláusula subió a los 170 millones cuando renovó contrato hasta el 2028.

El Milan cree que ha llegado el momento de separar sus caminos, ya que puede ser la última oportunidad para intentar sacar rédito económico de un futbolista muy explosivo y que tiene un talento innato cuando está centrado y es regular. Leao siempre ha gustado mucho al presidente, Joan Laporta, y en el momento que se intentó su fichaje, el agente Jorge Mendes realizó como intermediario de la operación.

El Barça conoce la información sobre el futuro de Leao, pero no ha movido ficha y, todo indica, que tampoco la moverá ahora este verano. La idea es o bien quedarse con Rashford pagando la opción de compra de 30 millones y negociando una rebaja salarial muy importante del inglés o bien apostar por un futbolista joven y con proyección para que vaya creciendo por la banza izquierda. Hay varios candidatos y el Barça tomará una decisión a finales de temporada.