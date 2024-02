Rafa Benítez: "Da igual que el Barcelona tenga bajas, los respetamos muchísimo"

Celta de Vigo y FC Barcelona se volverán ver las caras después de la remontada azulgrana de la primera vuelta en Montjuic (3-2). Rafa Benítez, el técnico del Celta de Vigo, salió en la rueda de prensa previa al duelo liguero, donde comentó que los pequeños detalles pueden decidir el encuentro.

No le importan las bajas del Barça

Al técnico madrileño le 'da igual' la situación y las bajas del conjunto azulgrana: "siempre tienen jugadores muy buenos, que tenemos que respetarlos muchísimo". Más allá de los jugadores que no estarán disponibles para Xavi, el Barça no tiene un buen recuerdo de Balaídos. Los azulgranas no han ganado ninguna de las últimas dos visitas a Vigo, datos a los que Benítez no le presta atención, ya que "el Barça no ha perdido ningún partido fuera de casa en Liga. Vamos a jugar contra un gran equipo, con grandes jugadores y un gran entrenador, va a ser difícil", afirmó el ex del Real Madrid.

Rafa Benítez también comentó que ha analizado con especial atención los partidos en Champions League ante el Amberes y el Shakhtar Donetsk, las dos únicas derrotas culés fuera de casa, juntamente con la de Copa en Bilbao.

Al ser preguntado por la presión que ejerce el entorno de un club grande como Barça o Madrid con motivo de la renuncia de Xavi, el madrileño aceptó que en el Real Madrid le enseñaron que solo vale quedar primero, que quedar segundo no significa nada, aunque defiende a Xavi: "La temporada pasada fueron campeones, no lo hicieron mal, pero estar siempre arriba es difícil. Cada entrenador tiene que ser consciente de su realidad".

"Tenemos que aceptar nuestra realidad"

El Celta viene de caer en Getafe en el último minuto, y de una temporada en donde no les están saliendo las cosas. Tras unas malas actuaciones, Benítez ha sido criticado por la prensa gallega por cambiar el estilo de juego del conjunto vigués, pasando a ser un conjunto más defensivo.

Rafa Benítez se defendió ante las críticas: "La gente quiere ganar, y quieren hacerlo jugando bien. Pero nosotros no lo podemos hacer, tenemos que aceptar nuestra realidad. Este es un proyecto que va a crecer porque estamos haciendo las cosas mejor que cuando yo llegué aquí".

Iago Aspas podría ser titular

Uno de los temas candentes en Vigo estas últimas semanas está siendo la situación de Iago Aspas. El emblema del Celta no está pasando por su mejor momento y criticó la manera de jugar de su propio conjunto. Benítez no quiso revelar si jugará o no ante el Barça: "tiene opciones de jugar, es un jugador muy importante para nosotros. Pero también lo son Larsen, Douvikas o Williot si están en condiciones".

Ante el Barça, Balaídos estrenará nuevo césped, por cuarta vez esta temporada. El técnico del conjunto vigués decidió entrenar en el propio estadio para que sus jugadores se acostumbren al nuevo terreno de juego.

Baja confirmada

El Celta anunció a través de sus canales oficiales, que Javier Manquillo sufre una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna derecha y no podrá disputar el partido ante el FC Barcelona. El lateral había llegado este mercado de invierno desde el Newcastle después de no haber jugado ningún minuto esta temporada por lesión.