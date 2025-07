Radler: "Ter Stegen tiene que salir"

El ex portero alemán, René Adler, no se ha cortado ni un pelo con la gestión que está haciendo el Barça de la situación de Marc-André ter Stegen. En una entrevista exclusiva con Sky Sport, el que fuera internacional con la 'Manschaaft' calificó de “brutal” el golpe que ha supuesto para el alemán ser relegado al tercer portero para Flick. "Es un golpe brutal a un capitán leal”, afirmó sin rodeos, señalando que el club está empujando al guardameta hacia la salida.

Ter Stegen, quien lleva más de una década en el Barça, ha sido uno de los pilares del equipo durante los últimos años: ha superado los 400 partidos oficiales, es capitán y, como recuerda Adler, "ha estado siempre al lado del club, incluso cuando las cosas iban mal, incluso cuando le pedían esfuerzos personales. Y ahora, que vuelve de una lesión complicada, no le dan ni la oportunidad de luchar por su puesto”, lamentó.

La crítica de Adler va más allá de lo deportivo. Para él, lo que está ocurriendo con Ter Stegen responde a una lógica de mercado: “Le colocan un competidor delante. Conocemos cómo funcionan estos mecanismos: eso hay que decirlo sin rodeos, lo están empujando hacia fuera”. Y añade que "este tipo de situaciones no son nuevas en el Barça. No es la primera vez que a un veterano se le trata así”, subrayó Adler sobre la manera de hacer del conjunto blaugrana.

Necesita jugar regularmente

Cuándo se está realizando este movimiento también es clave para el ex guardameta porque Ter Stegen necesita continuidad y confianza si quiere llegar al Mundial de 2026 como titular con Alemania: "No puede permitirse no jugar. Especialmente después de una operación de rodilla como la que ha tenido. Cada partido, cada entrenamiento, cada minuto bajo los palos cuenta para recuperar la seguridad física y mental que necesita".

Ter Stegen aspira a ser el portero titular de Alemania en el Mundial del 2026 / AP

Adler no cree que Ter Stegen vaya a quedarse esperando porque no es su estilo y, aunque también le ve compitiendo y no rindiéndose, lejos de recomendarle paciencia, le aconseja moverse si la situación no cambia: "Si surge una opción real en un club donde pueda jugar con regularidad, especialmente en un año como este, estoy convencido de que la tomará. Tiene que hacerlo. Si no juega, corre el riesgo de perder su lugar en la selección y comprometer un Mundial que puede ser su gran cita".