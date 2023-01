Radiografía de las victorias del Barça: sufrimiento o goleadas sin término medio

El conjunto azulgrana ha ganado ocho partidos por la mínima (un 38% del total de triunfos) y nueve con tres o más goles de margen (42%) Los de Xavi solo han ganado con dos tantos de diferencia en tres ocasiones (14%) y han necesitado la tanda de penaltis una vez, en las semifinales de la Supercopa de España contra el Betis

Blanco o negro. El Barça de Xavi Hernández no conoce término medio ni escala de grises. Si no golea, sufre. Cuando no se ‘desmelena’, el conjunto azulgrana no cierra los partidos y acaba necesitando una buena actuación defensiva o requiriendo las intervenciones de Marc-André ter Stegen para no perder puntos o eliminatorias. La ajustada victoria contra la Real Sociedad, que catapultó a los culés hacia las semifinales de la Copa del Rey, fue una nueva prueba de ello. Las cifras son realmente significativas.

Con el de ayer, el Barça ha ganado 21 compromisos de los 28 que ha disputado esta campaña entre todas las competiciones. El porcentaje es mayor, evidentemente, si excluimos la desafortunada fase de grupos de la Champions League: 19 victorias en 22 encuentros (86%). Ocho de los triunfos, un 42% sin contar la máxima competición continental y un 38% compatibilizándola, han sido por la mínima. Ambos guarismos crecen un poco más (40% y 44%, respectivamente) si obviamos la semifinal de la Supercopa de España frente al Betis, que se decidió en los penaltis después de que el tiempo reglamentario finalizara con un 2-2 en el electrónico.

Estas estadísticas merecen varias interpretaciones. Por un lado, es incuestionable que evidencian la fortaleza en área propia. Y es que en la gran mayoría de estas victorias –seis–, el Barça no ha encajado ningún gol: Celta, Getafe y Real Sociedad en el Camp Nou (1-0), Mallorca, Valencia y Atlético de Madrid a domicilio (0-1). Solo Osasuna (1-2) e Intercity (3-4) lograron celebrar tantos. Iñaki Peña jugó en Alicante, pero en el resto de envites el guardián ha sido Ter Stegen. Un dato más que pone en valor la figura del teutón, que esta temporada ha recuperado su mejor versión, y que corrobora que los de Xavi saben sufrir.

Ter Stegen salvó al Barça en varias ocasiones ante el Getafe | LALIGA

Por el otro, no es menos cierto que este mar de cifras manifiesta un problema a la hora de ‘matar’ los partidos. Aunque el Barça ha ganado por tres o más goles en nueve ocasiones este curso (también un 42% del total de triunfos), cuando no ha sido categórico en la definición ha sufrido para conservar el triunfo. Solo ha ganado con dos tantos de margen tres veces (14%), contra el Almería en la Liga (2-0), el Viktoria Plzen en Champions (2-4) y el Real Madrid en la final de la Supercopa de España (1-3), aunque este último caso es completamente circunstancial porque Benzema recortó distancias en el tiempo de añadido, con el título completamente teñido de color azulgrana.

¿Tendencia preocupante?

Desde la reanudación de la competición de clubes tras el Mundial de Qatar, el Barça ha ganado siete de los ocho partidos que ha disputado: cuatro victorias por la mínima, una en los penaltis y solo dos triunfos incontestables, el mencionado ‘superclásico’ y la visita al Ceuta correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey (0-5). También es importante remarcar que todas las cifras indicadas con anterioridad en este artículo deben contextualizarse con otro dato impactante: los seis primeros éxitos de la temporada fueron goleadas. Real Sociedad (1-4), Valladolid (4-0), Sevilla (0-3), Viktoria Plzen (5-1), Cádiz (0-4) y Elche (3-0) sufrieron la versión barcelonista más feroz.

Desde el pasado 17 de septiembre de 2022, los culés solo han logrado seis victorias por dos o más goles y tres triunfos si la vara de medir la situamos en tres o más tantos. Los números del Barça de Xavi, Champions al margen, son prácticamente impecables: solo ha concedido dos empates (0-0 ante Rayo Vallecano y 1-1 frente al Espanyol) y una derrota (3-1 en el clásico del Bernabéu). No es menos cierto, sin embargo, que últimamente al equipo catalán le está costando deshacerse con facilidad de sus contrincantes.