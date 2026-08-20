Q&A
Radiografía de La Masia: ¿Quiénes darán el salto?, Q&A con Jaume Marcet
Jaume Marcet responde a vuestras preguntas sobre toda la actualidad culé
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SPORT.es
La Masia vuelve a estar en el centro de la actualidad del Barça. Repasamos cómo ha sido la pretemporada de los futbolistas que han trabajado con el primer equipo y analizamos quiénes han dado un paso adelante y qué jóvenes pueden tener protagonismo durante la temporada.
También ponemos el foco en la actualidad del mercado de fichajes azulgrana, repasando las posibles entradas y salidas y los movimientos que todavía puede realizar el conjunto culé a menos de dos semanas del cierre del mercado.
Para analizar toda la actualidad culé, Jaume Marcet responde vuestras dudas y sugerencias en directo.
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