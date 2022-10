Radiografía del gol: ¿Quién debe acompañar a Lewandowski?

Los malos resultados del Barça han reabierto el casting en la delantera: los números de Dembélé y Raphinha, indiscutibles hasta el momento, son muy mejorables Ferran Torres y Ansu Fati, relegados a un segundo plano en el primer tramo de la campaña, han sumado exactamente los mismos tantos que el francés y el brasileño

Los malos resultados del FC Barcelona han reabierto el casting en la delantera. Robert Lewandowski, líder sin discusión de la línea ofensiva azulgrana con 14 goles y tres asistencias en 13 partidos, necesita a su lado a futbolistas que le ayuden en el terreno anotador. A jugadores que marquen diferencias y sean decisivos en el área rival. Se antoja prácticamente imposible que algún efectivo de la plantilla logre ni siquiera acercarse a sus cifras, pero no es menos cierto que los números de Dembélé y Raphinha, indiscutibles hasta el momento, son muy mejorables.

Ousmane, el segundo máximo goleador del equipo culé, ha celebrado tres dianas en 13 apariciones. Ha marcado cada 305 minutos. El promedio del brasileño aún es inferior: solo ha visto portería una vez en 674 minutos. El francés, como mínimo, puede reivindicar su figura con el atenuante de las asistencias –cuatro–, pero Raphinha –una– tampoco encuentra justificación a su flojo rédito ofensivo en esta materia. Ambos futbolistas realizaron una muy buena pretemporada, se ganaron con merecimiento un sitio en el once y estuvieron a la altura en los compases iniciales del curso, pero sus recientes actuaciones no han sido nada productivas.Entre Ferran Torres y Ansu Fati, relegados a un segundo plano en el primer tramo de la campaña, han sumado exactamente los mismos tantos. Y eso que han jugado menos de la mitad que Dembélé y Raphinha juntos: los primeros acumulan 727 minutos y los segundos 1.589. Las estadísticas de los atacantes del fondo de armario se dividen en dos dianas y una asistencia para el valenciano (339’) y dos aciertos y tres pases decisivos para la joya de la Masia (388’). Han participado en una jugada con final feliz cada 113 y 67 minutos, respectivamente. Las cifras no dejan ninguna duda: toca agitar el árbol.

Memphis Depay puso el 2-0 ante el Elche gracias a una asistencia de Alejandro Balde | LaLiga

Memphis Depay, aún lesionado, ostenta un promedio parecido al de Ferran. El neerlandés solo ha estado 131 minutos sobre el ‘verde’ y pese a ello ha logrado un gol. En principio, sin embargo, no encaja en el perfil de extremos que busca Xavi para implantar su estilo, por lo que, salvo sorpresa, su misión cuando reciba el alta médica seguirá siendo la de dar descanso a Robert Lewandowski cuando las circunstancias lo permitan. El Barça no podrá contar con Memphis ante el Villarreal, pero sí que podría hacerlo el próximo domingo (21.00 horas), en la visita del Athletic Club de Ernesto Valverde al Camp Nou.La responsabilidad goleadora del colectivo

El Barça también necesita que los centrocampistas se apunten a la ‘fiesta’. Solo Pedri, con dos goles que han subido al marcador y otros dos anulados por fueras de juego milimétricos, va en camino de acabar la temporada con buena nota en la asignatura de los registros ofensivos. Frenkie de Jong (un tanto en 613 minutos), Franck Kessie (también un acierto, pero en solo 272’) y Sergi Roberto (una diana en 419’, aunque la mayoría de ellos como lateral) pueden ayudar más de lo que lo están haciendo. También Gavi y Sergio Busquets, que todavía no se han estrenado.Siempre es importante que la retaguardia, por último, sume en las acciones a balón parado. Eric Garcia (el único defensa que ha ‘mojado’), Ronald Araujo, Andreas Christensen, Jules Kounde y Gerard Piqué tienen potencial para aportar nuevos recursos a un equipo que ha perdido contundencia en ambas áreas. También en la propia: los azulgranas han pasado de encajar 0,4 goles por partido a recibir una media de 1,74 tantos por encuentro desde la derrota ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza (1-0).