La radiografía futbolística de la joya que tiene encandilado a Flick

Se estrenó en Barbastro y ha viajado a Arabia con la expedición blaugrana. Es el más pequeño de un grupo muy joven. La última perla de la mejor cantera del mundo. Un soplo de aire fresco para un equipo que necesita de ilusión para superar las dificultades extradeportivas que vive el club.

Toni Fernández es un gran talento de 16 años al que Flick tiene una alta consideración. El entrenador alemán valora las cualidades técnicas, físicas, tácticas y emocionales del enésimo prodigio surgido en La Masia.

En SPORT hemos radiografiado las cualidades y el potencial de un chico con unas aptitudes espectaculares para triunfar en el Barça.

Extremo o mediapunta zurdo de clase excepcional, Toni Fernández ha llegado para quedarse en la élite. Estos son sus poderes futbolísticos.

CUALIDADES TÉCNICAS

Toni Fernández es un jugador zurdo cerrado. Técnicamente es un jugador excelente. Con su pierna más hábil tiene un dominio del balón solo al alcance de los privilegiados. Como buen zurdo, Toni sufre cuando necesita utilizar la pierna derecha.

El de Rubí sabe que mejorar las prestaciones con su pierna menos hábil es un reto futbolístico importante.

Flick habla con Toni antes de debutar en Barbastro / Valentí Enrich

Los controles, regates, pases, chuts y todas las acciones técnicas de Toni con su pierna izquierda son de una calidad excelente.

HABILIDADES TÁCTICAS

Toni Fernández es un jugador muy inteligente en un terreno de juego. Sabe exprimir al máximo sus virtudes y esconder sus carencias. El de Rubí interpreta de maravilla los espacios libres y es un jugador especialista en generar sinergias asociativas.

Sabe combinar y tirar paredes con una facilidad pasmosa. Pese a ser un portento técnico, es un hijo de La Masia que tiene una visión futbolística 100% colectiva. Su fútbol se basa en potenciar a sus compañeros y crecer en el juego de pases típico del Barça.

Además de ser un gran generador de juego, Toni sabe regatear cuando desea eliminar contrarios pese a que lo dosifica ya que ni la velocidad ni la potencia son sus virtudes más destacadas.

Toni Fernández en la presentación del Barça en el Gamper / Dani Barbeito

Un elemento fundamental en el fútbol moderno es la implicación defensiva y la capacidad para ayudar al equipo en la presión. Toni ha mejorado mucho en estos aspectos en los últimos años y su energía y habilidad para presionar son muy valorados por sus entrenadores.

CARÁCTER ULTRACOMPETITIVO

Para triunfar en el fútbol hay que tener hambre. Ser competitivo. Querer ganar siempre. Y no solo desearlo, sino darlo todo para lograrlo. Solo con el talento no llega. Como decía Messi no alcanza solo con la calidad. Y Toni Fernández lo sabe.

El de Rubí es un chico ultracompetitivo. Y lo es no solo en los partidos. Entrena como un animal y fuera de los terrenos de juego se cuida como pocos.

La buena alimentación es sagrada y el trabajo en el gimnasio, un complemento para estar al mil por mil.

Toni Fernández es un jugador que entusiasma a Flick / Valentí Enrich

Toni es muy autoexigente y desea siempre que sus compañeros le sigan. En los últimos años ha aprendido a canalizar mejor este deseo. En otras épocas se desesperaba y angustiaba si veía a un compañero no darlo todo en el campo y ahora dispone de recursos emocionales más efectivos para contagiar su espíritu ganador y lograr que los compañeros le sigan.

LAS POSICIONES EN EL ESQUEMA DE FLICK

Toni Fernández no es un especialista puro en una posición. Su fútbol puede adaptarse a diferentes demarcaciones. Su juego es eminentemente ofensivo y los entrenadores lo han ubicado en las cinco demarcaciones más atacantes. Toni es un mediapunta que puede jugar de interior en ambos perfiles, de extremo en las dos bandas y como falso 9.

Con el sistema de Hansi Flick, los técnicos lo ven principalmente de '7'. SPORT ya informó hace unos meses que el único jugador que Flick veía con capacidad para clonar los movimientos de Lamine era Toni. Toni es un jugador diferente a Lamine pero, por perfil, es el futbolista que mejor puede replicar su rol táctico.

Toni Fernández es el último debutante de La Masia / Valentí Enrich

Los que mejor conocen a Toni lo ven como una alternativa ideal para ejercer de '10'. El papel de mediapunta que olmo ha ejercido en el primer tramo del curso se ajusta de maravilla a las cualidades de Toni. el de rubí es un gran pasador y un fantástico finalizador y entre líneas se mueve como pez en el agua.

La demarcación que habitualmente ocupa Raphinha como falso '11' también se adapta a las cualidades de Antonio Fernández Casino.

Toni sufre si tiene que ejercer de extremo izquierdo nato enganchado a la banda pero si función es arrancar desde la izquierda con libertad de movimientos, la historia cambia totalmente.

Una de las demarcaciones que mejor conoce Toni es la de falso 9 pero en la manera de entender el juego de Flick, lo que le pide a Lewandowski y a quién lo sustituye está alejado de las características de Toni.

El de Rubí no es un '9' de área rematador por lo que Flick puede verlo en las tres demarcaciones de detrás del delantero centro. Si el alemán alinea a Toni las demarcaciones de '7', '11'y '10' son las más naturales para un jovencísimo futbolista formado para triunfar en el estilo Barça.

FORMACIÓN TOTAL EN LA MASIA

a la vez que su primo Guille, Toni Fernández llegó al Barça de alevín procedente del Espanyol. En el fútbol-7 blaugrana jugó con el Alevín C de Dani Horcas y en el Alevín A que dirigía Jordi Pérez. En el fútbol-11 blaugrana ha pasado por el Infantil B, Infantil a, Cadete B, Cadete A, Juvenil B, Juvenil A y Barça Atlètic antes de debutar con el primer equipo. Esta es su séptima temporada en la cantera del Barça.

Guille Fernández con su hermano Juan y su primo Toni en el verano del 2018 / FCB

El de Rubí ha jugado en 10 equipos diferentes del Barça y solo tiene 16 años. Su fútbol reúne calle y academia, técnica individual y juego colectivo, desequilibrio y sacrificio, generosidad y gol. Un nuevo talento formado en la mejor cantera del mundo. Es Antonio Fernández Casino. O simplemente Toni. No lo pierdan de vista.