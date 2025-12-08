Radiografía del Eintracht Frankfurt: un rival vulnerable (pero peligroso) para el Barça

Vuelve la Liga de Campeones con la sexta jornada de la liguilla, una fecha clave en la que todavía nadie tiene nada garantizado. Los puestos de clasificación siguen abiertos y esta jornada puede marcar el futuro de varios clubes en las dos últimas fechas. Uno de ellos es el FC Barcelona, que necesita ganar sí o sí al Eintracht Frankfurt para dar un salto en la clasificación y afrontar las últimas dos jornadas con mayor tranquilidad, especialmente teniendo en cuenta que, a priori, los rivales serán muy inferiores.

La buena noticia es que el Barça llega en un gran momento. En los últimos partidos de Liga ha recuperado el juego que se disfrutó la temporada pasada. Se ve un equipo con frescura, energía renovada y una circulación de balón rápida. La movilidad es más agresiva, las llegadas a portería son más frecuentes, con mayor facilidad y velocidad de ejecución. Genera muchas ocasiones y mantiene una alta efectividad, siendo claro dominador de los partidos. Además, ha recuperado el equilibrio en las transiciones, ahora bien coordinadas. Es líder con autoridad de LaLiga.

El Eintracht Frankfurt vive una realidad muy distinta. Es séptimo en la Bundesliga, fuera de los puestos de Champions y UEFA, y llega tras ser goleado 6-0 por el Leipzig, con un golaveraje negativo de 28-29. Su efectividad ofensiva es buena: 28 goles en 13 partidos, siendo el segundo más goleador tras el Bayern, pero con 29 goles encajados es el equipo más goleado de la liga. Burkardt, actualmente lesionado, es el segundo máximo goleador por detrás de Kane, mientras que Chaïbi y Uzun están entre los cinco mejores asistentes.

En la Champions ocupa la posición 28ª con 4 puntos. Ha encajado 14 goles en cinco partidos, siendo, después del Ajax, el equipo más goleado. Ha marcado 7 tantos, lo que le sitúa entre los 20 más goleadores. Por dianas a favor estaría en playoff, pero por goles en contra estaría fuera de la competición.

Inseguridad táctica

Los números muestran un equipo muy vulnerable defensivamente. Ha encajado goleadas durísimas: 5-1 contra Liverpool, 5-1 contra Atlético de Madrid y 0-3 en casa ante Atalanta. Su única victoria fue un 5-1 ante Galatasaray. La impresión general es que puede salir goleado del Spotify Camp Nou, aunque este tipo de partidos exigen máxima intensidad sin fiarse de las estadísticas.

Su sistema habitual es el 4-2-3-1, pero en Champions ha alternado entre 3-4-3, 5-3-2 y 3-4-1-2. Cuatro sistemas en cinco partidos, lo que refleja inseguridad, falta de confianza y desequilibrio en las decisiones del entrenador, Dino Toppmoller. Aun así, ante Galatasaray y Nápoles mostraron su mejor versión: buen equilibrio, presencia física, posesión fluida, velocidad de circulación bien medida y precisión en el pase. Destacaron en la recuperación, los duelos, especialmente aéreos, y combinaron juego elaborado desde atrás con juego directo y vertical.

Ante Galatasaray brillaron en transiciones ofensivas, con la velocidad de Doan y Knauff por bandas, la llegada de Chaïbi, Uzun y Larsson, y la capacidad goleadora de Burkardt. En defensa se mostraron sólidos y ordenados, con bloque coordinado y presión bien gestionada. También les funcionó el juego asociativo entre delantero, interiores y extremos.

En las primeras jornadas de Bundesliga mostraron un nivel parecido, pero tras las derrotas ante Leverkusen y Bayern, el equipo fue a menos, encajando goles en los primeros minutos por falta de concentración y personalidad. Son pocos los partidos bien jugados, pero tienen capacidad para repetirlos y cambiar la dinámica.

¿Qué debe hacer el Barça?

El Eintracht probablemente planteará un sistema conservador, con tres centrales, carrileros, cuatro centrocampistas, mediapunta y punta, defendiendo en bloque bajo. El Barça debe mover el balón con velocidad, pocos toques y cambios de orientación para desordenar su estructura defensiva. Debe imponer el juego asociativo, dominar las transiciones, atacar con verticalidad y buscar el gol pronto. Las incorporaciones de Koundé y Balde serán clave para generar superioridad por bandas y asistir a Lamine, Raphinha, Rashford o Ferran. Deberá evitar faltas laterales, ya que el juego aéreo es una de las fortalezas del Eintracht.

El Barça está llamado a dominar y ganar, pero ante equipos alemanes es imprescindible someter desde el primer minuto y mantener la máxima intensidad hasta el final. El objetivo es claro: ganar y mejorar la clasificación.