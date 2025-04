Radiografía a Ansu Fati

Primera titularidad en 2025. Segunda en lo que va de temporada. Apenas cuatro minutos acumulaba Ansu Fati en los últimos 100 días. Los que jugó ante el Borussia Dortmund el 9 de abril en la ida de los cuartos de final de Champions. Hasta que Hansi Flick decidió darle la gran oportunidad.

Ha habido bastante 'run-run' estos últimos días respecto al descontento por parte del jugador y de su entorno por la falta de oportunidades. Porque en su momento Flick 'deslizó' que no se entrenaba al nivel que debía, al máximo. Ante el Celta el pasado sábado, sin ir más lejos, el atacante formado en La Masia estuvo calentando durante toda la segunda mitad y finalmente no gozó de minutos. Flick lo sentó en el banquillo y al futbolista se le vio muy muy frustrado. También a Héctor Fort y a Ferran. Partido de mucha tensión y contexto también de final de temporada con mucho en juego. Situaciones normales.

TITULAR SEIS MESES DESPUÉS

Flick recogió ayer en Montjuïc el 'guante' y, tal y como adelantó SPORT, le dio la titularidad al delantero de origen guineano. Titular. Sorpresón importante sobre todo por el tiempo que llevaba sin serlo. Desde el 20 de octubre del año pasado nada más y nada menos. Y habiendo acumulado apenas cuatro minutos en los últimos 100 días.

Ansu, en un lance del partido ante el Mallorca / Javi Ferrándiz

Números de futbolista que cuenta muy poco para el técnico. Que es casi invisible. Pero Flick lo ve cada vez entrenando mejor y preparado para sumar. Y ayer lo demostró. Reválida muy importante para un Ansu que tenía que demostrar en poco más de una hora de encuentro que merece más de lo que está teniendo hasta ahora.

Flick lo ubicó en el extremo izquierdo, yendo hacia adentro. Con Ferran de punta de lanza. Al canterano se le vio con muchas ganas. Participando, tirnado desmarques. Quizás en estático en el uno contra uno con poca chispa, pero sí asociándose bien y demostrando ese potente disparo que tiene con ambas piernas. 62 minutos jugados, 58 contactos con el balón, 86% de acierto en el pase, tres pases clave, dos tiros fuera y uno a puerta.

Le vi con algo más de chispa que en anteriores ocasiones

Para desgranar un poco su encuentro contactamos con Marc Mayola, analista de fútbol en Catalunya Ràdio, Esport 3 y Movistar: "Lo he visto con algo más de chsipa que en anteriores ocasiones este curso. Por lo menos al principio lo ha intentado en un par de acciones, una individual y otra que ha juntado rivales conduciendo y ha jugado a la frontal".

"Por el contexto de partido tampoco necesitaba tantos esfuerzos explosivos, no ha tenido casi opciones de uno contra uno. Como el Mallorca jugaba tan bajo siempre llegaban las ayudas y no se ha jugado situaciones de uno contra uno en las que necesitas más explosividad. Se ha orientado más en el espacio reducido, algo que domina bastante bien tras tantos años en La Masia. No ha desentonado, podía seguir el ritmo de intención y los pases de Pedri, Olmo y compañía, que han estado muy finos", añade Mayola.

FC Barcelona

"El partido pedía moverse con inteligencia y ser dinámico en el pase. No tiene nada que ver este partido con otros en los que necesitará más esfuerzos explosivos o en los que tendrá más situaciones de uno contra uno como extremo. O que deberá picar más al espacio porque habrá más espacio a la espalda de la defensa, que hoy no había. Todo esto no lo podemos calibrar con lo que vimos ante el Mallorca", repasa el analista de Catalunya Ràdio.

FLICK ARROJA ESPERANZA

Tras el encuentro, en sala de prensa Hansi Flick valoró positivamente la aportación del '10'. “Ansu, Héctor...Todos han hecho muy buen trabajo: ha sido positivo ver que todossienten que forman parte de este equipo”. Sobre el delantero en concreto reconoció que este encuentro puede impulsar su rendimiento hasta final de temporada. “Creo que sí. Y se puede ver que sus compañeros le dan apoyo y los aficionados también. Ha sido un día muy bueno para él. Le ayudará a recuperar la confianza y creer más en sí mismo”.