El Racó d'en Takeuchi, un pedazo de Barcelona en Kobe

Kobe está a casi 15.000 kilómetros de distancia de Barcelona. Las dos ciudades comparten una población similar (alrededor de 1,5 millones de habitantes) y algunas cosas más, no muchas. Atsunobu Takeuchi llegó a Catalunya en 1989 y, aunque ahora vive en Kobe, nunca más abandonó del todo la capital catalana. Se enamoró de ella y de su cultura. Sobre todo de su gastronomía.

Atsunobu Takeuchi, chef del Racó d'en Takeuchi / VALENTÍ ENRICH

En Barcelona aprendió a cocinar y a entender su cocina: 'sofregit', 'truites', 'pa amb tomàquet'... Cuando aterrizó en la Ciudad Condal, Takeuchi desconocía lo que le esperaba, pero, asegura "desde el primer momento todo el mundo fue muy amable conmigo". Le hicieron sentir en casa.

Tanto que, cuando regresó a Japón, ya en Kobe, no dudó en abrir un restaurante, 'El Racó d'en Takeuchi', cuyo nombre evoca, sin ningún género de duda, a Catalunya. Situado en el centro urbano de Kobe, este templo gastronómico cuenta con tres mesas capaces de recibir a unos diez comensales. Es un local pequeño, pero encantador.

De la misma manera que Atsunobu se sintió en casa cuando vivió en Barcelona, quienes hicieron el camino inverso se sintieron de la misma manera en su templo: "Me gustó mucho Catalunya y por eso le puse este nombre", explica el cocinero, que se convirtió en una referencia para Iniesta, Bojan Krkic y Sergi Samper cuando jugaron en el Vissel Kobe.

Atsunobu Takeuchi, chef del Racó d'en Takeuchi / VALENTÍ ENRICH

"Durante la pandemia, el Covid, no podían viajar a Barcelona, así que venían mucho aquí para comer. Les preparaba 'pa amb tomàquet', 'truites', jamón...", recuerda Takeuchi. Y lo hacía tan bien que solían repetir. Quien más lo hacía, sin embargo, era Joel Borràs, cofundador y copropietario de la empresa NSN junto a Andrés Iniesta. "Venía tres o cuatro veces cada semana", asegura el cocinero.

El Racó d'en Takeuchi fue el escenario de un encuentro muy especial entre Iniesta y Kazuyoshi Miura, leyenda del fútbol japonés que, a sus 58 años, sigue en activo como jugador del Atlético Suzuka. Ambos jugadores comieron juntos y la reunión se incluyó en un documental producido por NSN (Never Say Never) para la NHK (televisión pública japonesa).

Atsunobu Takeuchi, chef del Racó d'en Takeuchi / VALENTÍ ENRICH

La clave del éxito de este restaurante, que tiene en sus paredes varias camisetas colgadas de los ex del Barça, firmadas por todos ellos, está en Atsunobu, por supuesto, pero también en su forma de entender la cocina catalana, que ofrece sin matices y gracias a un producto excelente.

Takeuchi es un fan del Vissel Kobe, pero ¿cómo llegó Iniesta, su primer cliente blaugrana, al restaurante? Andrés y Joel Borràs conocieron a un cocinero catalán en Osaka, Mateu Villaret, chef del restaurante Maspi, que fue quien les recomendó el Racó d'en Takeuchi. Villaret regenta hoy el restaurante Masia en Tokyo, un nombre que, de forma directa, acaba recordando, también, al Barça.