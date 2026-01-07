El Racing de Santander, rival del Barça en los octavos de la Copa

Desde Jeddah, Arabia Saudí, el FC Barcelona ha conocido a su rival en los octavos de final de la Copa. Será el Real Racing Club de Santander. Así lo ha querido el sorteo celebrado este miércoles en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol. El conjunto cántabro era uno de los cinco posibles rivales que podía quedar emparejado con los catalanes, puesto que los equipos de Segunda División estaban condicionados a cruzarse con uno de los participantes de la Supercopa.

El Barça llegará a esta ronda justo después de participar en el citado torneo en el Oriente Medio. Este mismo miércoles participará en la primera semifinal contra el Athletic Club (20:00 horas) y, en el caso de superar la eliminatoria, se verá las caras con el ganador de la otra semifinal entre Atlético y Real Madrid en el partido decisivo por el título del domingo (20:00 horas).

A la espera de conocer los horarios definitivos del duelo copero contra el Racing de Santander, se sabe que se llevarán a cabo durante la próxima semana: entre el martes 13, el miércoles 14 y el jueves 15. Eso sí, será a domicilio, puesto que los cántabros tienen prioridad al ser de una categoría inferior; así que el Campos de Sport de El Sardinero acogerá el duelo de los octavos de final.

Década y media

Sin duda, el Racing de Santader es uno de los equipos históricos de Primera División: son 44 las temporadas en las que ha participado en la máxima competición española de clubes. Sin embargo, la última vez que estuvieron en lo más alto fue la temporada 2011/12, cuando confirmaron su descenso a la categoría de plata. Seguidamente, sufrieron otro descenso a la ya extinta Segunda División B, actualmente Primera RFEF. En 2022 regresaron a Segunda y actualmente son los líderes de la clasificación con 38 puntos.

El balance de enfrentamientos entre culers y montañeses es favorable a los catalanes con 62 victorias, 21 empates y 17 derrotas. La última vez que se vieron las caras fue en marzo de 2012, con victorias blaugrana por 0-2. En lo que se refiere a los enfrentamientos en Copa, el balance también es favorable para el Barça, con nueve triunfos, un empate y dos derrotas. La última vez fue, precisamente, en los octavos de la Copa 1988/89 y el Barcelona siempre ha logrado superar la eliminatoria, excepto en la edición de 1949/50.

Un complicado estreno

El rey de copas arrancó su defensa del título en una eliminatoria más complicada de lo previsto sobre el papel. Viajó hasta Castilla-La Mancha para enfrentarse al Guadalajara de la Primera RFEF. Hansi Flick dio la titularidad a algunos de los menos habituales, como Ter Stegen, Casadó, Christensen, Jofre Torrents, Bernal o Bardghji; pero mantuvo en el once a Eric Garcia, De Jong, Lamine Yamal, Fermín y Rashford.

Los blaugranas no estrenaron el marcador hasta el minuto 76, gracias a un cabezazo de Christensen, después de que entrasen al verde futbolistas de la talla de Cubarsí, Balde, Koundé y Pedri. Rashford, sobre la bocina, certificó el triunfo con el 0-2 definitivo. La Copa es traicionera y un despiste puede provocar una inesperada eliminación. No hay rival pequeño y el Barça ya sabe que el camino hasta la final de La Cartuja será largo repleto de obstáculos.