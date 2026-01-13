El Racing de Santander 'pasa' de Mbappé

La final de la Supercopa de España se saldó con triunfo azulgrana gracias a los goles de Raphinha por partida doble y Lewandowski, en un juego que tuvo polémica, intensidad e imágenes inolvidables, como no podía ser de otra manera en un Clásico con un título en juego.

Más allá del partido en sí, el gran choque entre Real Madrid y FC Barcelona dejó una peculiar imagen en la ceremonia posterior al encuentro. El Barça siguió el protocolo y realizó el tradicional pasillo al subcampeón, justo después, aunque no suele hacerse por protocolo, Xabi Alonso y algunos jugadores merengues parecían colocarse para hacer lo propio con el Barça y reconocer al campeón con aplausos en otro pasillo, pero Mbappé tenía otra intención. La estrella francesa no solo se negó a realizar el deportivo gesto, sino que pidió a sus compañeros y entrenador que no lo hicieran, impidiendo una bonita imagen que habría demostrado la deportividad de unos y otros.

Kylian Mbappé en un partido con el Real Madrid / JAVIER LIZÓN / EFE

El Racing sí hará pasillo al Barça

Por su parte, el Racing de Santander ya ha tomado una decisión respecto al tradicional pasillo y, aunque no ha disputado la Supercopa de España y según se ha justificado en el pasado no tendría ninguna obligación, sí reconocerá de esta manera al equipo de Hansi Flick.

Será justo antes del inicio del encuentro de este jueves en El Sardinero, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, cuando el conjunto cántabro mostrará su reconocimiento a los culers mediante los aplausos de sus jugadores. De esta manera, el Racing se aleja de la decisión tomada por Kylian Mbappé el pasado domingo.

'Sold out' para el choque copero

El encuentro entre el conjunto racinguista y los azulgranas se vestirá de gala, ya que se espera un llenazo absoluto en un estadio que no recibe al FC Barcelona desde 2011. Con su equipo líder en Segunda División y el sueño de la vuelta a primera más cerca que nunca, los seguidores del Racing de Santander ya han agotado la totalidad de localidades disponibles para el duelo de Copa del Rey, que habían sido reservadas para los abonados.

Contrariamente a los abusivos precios que otros conjuntos suelen imponer al ser emparejados con Barça o Madrid en Copa, el precio de las entradas iba desde los 30 euros hasta los 70 para los adultos, de los 18 a los 34 en la modalidad junior (14-17 años) y de los 12 a los 27 en la categoría infantil (6-13 años).