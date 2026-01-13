FC BARCELONA
El Racing de Santander 'pasa' de Mbappé
La estrella madridista dejó una peculiar imagen tras el pitido final de la Supercopa de España en la ceremonia de entrega del título al Barça
La final de la Supercopa de España se saldó con triunfo azulgrana gracias a los goles de Raphinha por partida doble y Lewandowski, en un juego que tuvo polémica, intensidad e imágenes inolvidables, como no podía ser de otra manera en un Clásico con un título en juego.
Más allá del partido en sí, el gran choque entre Real Madrid y FC Barcelona dejó una peculiar imagen en la ceremonia posterior al encuentro. El Barça siguió el protocolo y realizó el tradicional pasillo al subcampeón, justo después, aunque no suele hacerse por protocolo, Xabi Alonso y algunos jugadores merengues parecían colocarse para hacer lo propio con el Barça y reconocer al campeón con aplausos en otro pasillo, pero Mbappé tenía otra intención. La estrella francesa no solo se negó a realizar el deportivo gesto, sino que pidió a sus compañeros y entrenador que no lo hicieran, impidiendo una bonita imagen que habría demostrado la deportividad de unos y otros.
El Racing sí hará pasillo al Barça
Por su parte, el Racing de Santander ya ha tomado una decisión respecto al tradicional pasillo y, aunque no ha disputado la Supercopa de España y según se ha justificado en el pasado no tendría ninguna obligación, sí reconocerá de esta manera al equipo de Hansi Flick.
Será justo antes del inicio del encuentro de este jueves en El Sardinero, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, cuando el conjunto cántabro mostrará su reconocimiento a los culers mediante los aplausos de sus jugadores. De esta manera, el Racing se aleja de la decisión tomada por Kylian Mbappé el pasado domingo.
'Sold out' para el choque copero
El encuentro entre el conjunto racinguista y los azulgranas se vestirá de gala, ya que se espera un llenazo absoluto en un estadio que no recibe al FC Barcelona desde 2011. Con su equipo líder en Segunda División y el sueño de la vuelta a primera más cerca que nunca, los seguidores del Racing de Santander ya han agotado la totalidad de localidades disponibles para el duelo de Copa del Rey, que habían sido reservadas para los abonados.
Contrariamente a los abusivos precios que otros conjuntos suelen imponer al ser emparejados con Barça o Madrid en Copa, el precio de las entradas iba desde los 30 euros hasta los 70 para los adultos, de los 18 a los 34 en la modalidad junior (14-17 años) y de los 12 a los 27 en la categoría infantil (6-13 años).
- La versión del Madrid sobre el gesto antideportivo de Mbappé con el Barça
- Destitución de Xabi Alonso, en directo: última hora del despido del entrenador del Real Madrid, en vivo
- Oficial: El Real Madrid destituye a Xabi Alonso y nombra a Arbeloa como entrenador
- Xabi Alonso se ha cuadrado ante Florentino... Somos el hazmerreír
- Flick y el club, portazo por Bardghji
- Lo que no se vio del Barça - Madrid de Supercopa: no todos celebraron el gol de Raphinha, el enfado madridista y los movimientos en el palco VIP
- Dembélé rechaza la propuesta del PSG: quiere cobrar el doble
- Mercado de fichajes, hoy 13 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...