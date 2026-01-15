En directo
FC BARCELONA
Racing - Barcelona, en directo: última hora de los octavos de Copa del Rey, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT la previa y el partido de la competición del KO que se disputará en los campos de Sport del Sardinero
¿Nubarrones en Santander?
Esperemos que no haya tormenta en los campos de sport de El Sardinero y el Barça sepa competir con su mejor versión
Gol histórico
El Barça ha recordado en sus redes que Messi marcó el gol 5.000 contra el Rácing
La portería
Todo apunta a que Joan Garcia será el titular. Veremos si se confirma esta decisión de Flick o hay alguna sorpresa.
Marc Bernal
El centrocampista de Berga será hoy titular según nos avanza Carlos Monfort. Marc Bernal tendrá una gran oportunidad para rteivindicar su enorme potencial.
Bienvenidos
Hola. Bienvenidos al directo del Rácing-Barça. El aviso del albacete de ayer seguyro que servirá para que el Barça no caiga en la trampa de la relajación
- Albacete - Real Madrid, en directo: octavos de final de la Copa del Rey, en vivo
- Dani Güiza se sincera: ”Me vetó un jugador del Barça y nunca se lo perdonaré"
- El duro palo de Toni Kroos al Barça: 'No van a ganar ningún título internacional
- Los grandes señalados en el 'Albacetazo' en Copa del Madrid
- Mingueza, negociación avanzada y el Barça muy pendiente de su traspaso: 'No descarto nada
- Arbeloa sorprende con su primera convocatoria: pasa la tijera
- ¡No tardó en llegar! La reacción de Piqué a la primera derrota del Madrid de Arbeloa
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Albacete - Real Madrid de la Copa del Rey