En Directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Racing Santander - Barcelona: reacciones, polémicas y última hora
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido entre Racing de Santander y Fútbol Club Barcelona de Copa del Rey
Ricard Torquemada (Catalunya Ràdio): "Hoy los futbolistas tendrán una previa mucho más larga de lo prevista. La afición está silbando los avisos de megafonía dado que no desean que el partido empiece con retraso. El estadio presenta un aspecto muy lleno".
Gerard Bellera (RAC1): "La gente está enfadada en el estadio porque, con las fuertes lluvias, muchos aficionados se han mojado y no han podido acceder al estadio de manera rápida y ordenada".
Jaume Mullor (RAC1): "Es importante recalcar que la RFEF, a diferencia de La Liga, es flexible y hace caso a estos asuntos extradeportivos. La Liga es completamente inflexible con este tipo de cosas"
Gerard Bellera (RAC1): "El Racing de Santander sale hoy con un once extremadamente suplente que manifiesta la importancia que le dan a la liga. ¡Tienen hasta siete jugadores suplentes!"
Laia Coll (RAC1): "La RFEF acaba de confirmar que el partido empezará 15 minutos tarde. Hay problemas para acceder al estadio igual que sucedió en Guadalajara. Sorprende porque el Estadio del Sardinero ha sido un estadio de Primera División durante muchos años".
