Racing de Santander - FC Barcelona: horario y dónde ver por TV el partido de los octavos de final de la Copa del Rey

El Rey de Copas busca su clasificación para los cuartos de final de la competición de la Copa del Rey. El Barça visita al Racing de Santander en un encuentro que se presenta muy atractivo, pues se enfrentan el líder de LaLiga Hypermotion, un conjunto cántabro que aspira a su regreso a la élite 14 temporadas después, y el primer clasificado de LaLiga EA Sports, un FC Barcelona que, además, viene de conquistar su primer título de la temporada: la Supercopa de España.

El emotivo abrazo de Raphinha y Flick tras la victoria en la final de la Supercopa / FC BARCELONA

El encuentro será dirigido por el colegiado murciano José María Sánchez Martínez, que ha arbitrado al Barça en 37 partidos con un balance de 29 triunfos azulgranas, 1 empate y 6 derrotas.

Llenazo histórico

La visita del Barça ha levantado una gran expectación en Santander y el lleno en los Campos de Sport está asegurado después de que todas las entradas a la venta se agotaran en cuestión de horas y hubiera largas filas alrededor del estadio. Solo los abonados Oro y Plata del racing no debían pasar por taquilla, el resto de los abonados tenían un descuento del 40 por ciento.

Leo Messi celebra un doblete en Santander / EFE

La última vez que se midieron Racing de Santander y FC Barcelona junto a la playa del Sardinero fue el 11 de marzo de 2012. los entrenados en ese momento por Pep Guardiola doblegaron por 0-2 a los de Álvaro Cervera con un doblete de Leo Messi en los minutos 29 y 56 del choque. Meses después, los cántabros descendieron de categoría.

Pasillo al campeón

Aunque las relaciones entre ambos clubes se ha visto salpicada por la denuncia del Racing de Santander al Barça a raíz del traspaso de Pablo Torre al Mallorca y quedarse los cántabros sin cobrar plusvalía, la entidad cántabra tendrá el bonito detalle de hacer al FC Barcelona el pasillo de los campeones, pues será el primer partido de los de Hansi Flick tras proclamarse supercampeones de España tras derrotar al Real Madrid (3-2) en la final disputada el pasado domingo en la ciudad saudí de Jeddah.

Horario del Racing - Barça

El partido se disputará a las 21.00 horas del jueves 15 de enero de 2026. Será el encuentro que cierre los octavos de final de la Copa del Rey y en caso de empate al término de los 90 minutos reglamentados, se disputará una prórroga. Si tras el tiempo suplementario se mantiene la igualdad, se daría paso al lanzamiento desde el punto de penalti.

Dónde ver el partido de la Copa del Rey

El encuentro de los octavos de final de la Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona se podrá seguir por Movistar Plus en el Dial 7, así como por Movistar LaLiga (M54) y LaLiga TV Bar. Como siempre, el encuentro también podrá seguirse minuto a minuto en SPORT.