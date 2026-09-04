El Racing quiere blindar a Jorge Salinas

Jorge Salinas ha vivido un verano muy movido. Su nombre se ha vinculado a muchos equipos poderosos tanto en España como en Europa, pero finalmente se ha quedado en el Racing de Santander. Nadie ha pagado la cláusula de rescisión de 16 millones por el lateral izquierdo de 19 años.

Sin embargo, es un futbolista que está en el candelero y puede acabar de explotar con el club cántabro en Primera División. Por ello, según apunta el diario AS, el Racing le mejorará su salario. Un premio a su rendimiento y su talento. De aumentar su ficha es probable que, de la mano, vaya aumentada su cláusula de rescisión. Este verano nadie la ha pagado, pero seguir de su progresión en Primera es muy probable que se le quede muy pequeña.

Deco sigue trabajando, pese a que el mercado de verano haya finalizado / Gorka Urresola Elvira / SPO

La información del diario AS asegura que el Barça presentó una oferta de 5 millones de euros, que el Racing rechazo, al igual que todas las que no llegaban a su cláusula. El Atlético de Madrid habría sido el conjunto en pujar más fuerte llegando hasta los 14 millones. Los rojiblancos, que han contratado este verano a Alejandro Grimaldo, no aumentaron su apuesta. El Manchester United y el Aston Villa también habrían mostrado interés por el futbolista.

Posición a reforzar

En cualquier caso, el Barça está muy pendiente del mercado de laterales izquierdos. Dimarco puede ser una oportunidad excepcional quedar libre en junio del 2027 y el futbolista ya ha mostrado su predisposición a vestir de azulgrana. De todos modos, Salinas es el futuro y el FC Barcelona no lo perderá de vista.

La dirección deportiva, comandada por Deco, se ha movido en todas las direcciones y el flanco zurdo de la defensa ha sido uno de los puntos donde ha puesto el foco. Finalmente no ha llegado un central zurdo, mientras que la solución para el carril ha sido Joao Cancelo, aunque juegue a pierna cambiada. De todos modos, el titular actualmente es Xavi Espart, con Alejandro Balde quedando como tercera opción.

Joao Cancelo ha llegado para jugar en principio por el carri zurdo a pierna cambiada / AFP7 vía Europa Press

Balde ha decidido continuar en el Barça, pese a conocer de primera mano en palabras de Hansi Flick que esperaba mucho más de él. El barcelonés tiene ahora el reto de demostrar a su entrenador en las sesiones preparatorias que es un jugador válido para el Barça o, de lo contrario, se debería buscar una solución quizá en el mercado de invierno. A sus 22 años, Balde es un activo muy poderoso por el club y su precio de salida estaría fijado entre los 30 y 40 millones de euros.

Una salida de Balde sí que aceleraría el intento de incorporación de un lateral zurdo específico con Salinas como uno de los nombres que estarían en un lugar preferente. De todos modos, Deco y su equipo de trabajo tienen ahora cuatro meses por delante para valorar cualquier operación antes de que en enero vuelva a abrirse la ventana de transferencias.