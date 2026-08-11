El Racing se planta con Salinas y manda un mensaje al Barça: “Ya nos han ofrecido 14 millones y hemos dicho que no”

Jorge Salinas es uno de los nombres propios de este mercado de fichajes. El lateral de 19 años ha despertado el interés de grandes clubes europeos, entre ellos el FC Barcelona, el Atlético de Madrid o el Manchester United, que han tocado a la puerta del Racing. "Ya nos han ofrecido 14 millones y hemos dicho que no", ha desvelado este martes Chema Aragón, director deportivo del equipo santanderino. La postura de los cántabros es inamovible: el futbolista solo saldrá por el precio de su cláusula de rescisión, valorada en 16 millones de euros.

El Barça, que tiene un acuerdo con el joven lateral, es el club que más tiempo lleva interesado en su incorporación. Los azulgranas lo siguen desde el pasado mes de junio, cuando ofrecieron seis millones de euros fijos más dos en variables y algún jugador cedido dentro de la operación, una oferta muy alejada de las pretensiones del Racing. "Lleváis con ese tema todos los días. Primero, si la cláusula; luego, que si un club u otro… Menos mal que el chaval está centrado. Si viene alguien, trae los 16 millones de euros y al chico le gusta el equipo, se va a marchar", ha explicado Aragón en la presentación de Pedro Felipe, uno de los últimos fichajes del equipo verdiblanco.

Jorge Salinas, jugador del Racing, en un entrenamiento reciente / Real Racing Club

En las últimas horas, el Atlético de Madrid ha pujado fuertemente por él, tras las salidas de los laterales Matteo Ruggeri y Nahuel Molina. El periodista Marcos Durán informó de que los colchoneros iban a ofrecer 14 millones de euros fijos más dos en variables y alguna cesión, una oferta que parece que ha sido rechazada por el Racing. "14 millones ya nos han ofrecido y hemos dicho que no", ha señalado el director deportivo, que niega que el préstamo de un futbolista vaya a abaratar la operación: "Podría ser (interés en algún jugador del Atlético), pero no va a tener nada que ver una película con la otra. No vamos a mezclar una cosa con la otra".

Aragón ha vuelto a recalcar que solo dejarán salir a Salinas por el importe íntegro de su cláusula. "Estamos en un proceso en que tienen que casarse todas las partes: el club vendedor, el comprador y el artista, que es el futbolista. Hoy solo se vende por 16. Mañana, si podemos, por 16,1. Cuanto más se acerca el final de mercado, más exigentes vamos a ser", ha añadido el director deportivo vallisoletano, que ha dejado claro que no facilitarán la marcha de su futbolista: "El interés del Racing es contar con Salinas el 2 de septiembre. Vamos a poner todos los obstáculos posibles para que no salga este verano".