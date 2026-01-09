El Racing ficha a un '9' justo antes de recibir al Barça

El FC Barcelona se encuentra actualmente en Arabia Saudí disputando la Supercopa de España, tras haber eliminado al Athletic Club en semifinales con un contundente 5-0 y a la espera de la gran final ante el Real Madrid, que podría llevar a los de Hansi Flick a levantar el primer título de la temporada. No obstante, la temporada no frena, y pase lo que pase este domingo, la semana siguiente deberá viajar a Santander para enfrentarse al Racing en el choque correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey. De igual forma que en Supercopa, el enfrentamiento no da lugar a tropiezos, pues una derrota supondría perder un título.

Teniendo en cuenta que el rival en la segunda ronda para los culers iba a tratarse sí o sí de un conjunto de Segunda División al estar el sorteo condicionado, la suerte fue esquiva para el cuadro catalán, ya que los cántabros son líderes en LaLiga Hypermotion, e incluso han reforzado aún más su plantilla aprovechando el mercado de invierno.

Giorgi Guliashvili, refuerzo para la segunda mitad de campaña

Más allá del partido de Copa frente al Barça, el Racing cuenta con el ilusionante objetivo de ascender a Primera tras 14 años en la categoría de plata. Para ello, ha reforzado sus filas con Giorgi Guliashvili, delantero centro de 25 años que puede desempeñarse en todas las posiciones del ataque y ha firmado hasta 2029 tras llegar precedente del FC Sarajevo. En el conjunto bosnio ha disputado las últimas tres campañas, llegando a la cifra de 23 goles y 15 asistencias en 70 partidos. A lo largo de toda su carrera ha disputado 203 partidos, marcado 45 tantos y repartido 26 asistencias, tras formar parte del propio FC Sarajevo, Velez Mostar, Saburtalo e Iberia 1999 de Tiflis.

A nivel internacional, ha llegado a disputar seis partidos con la elástica georgiana, compartiendo vestuario con estrellas de la talla de Khvicha Kvaratskhelia, mientras que con las categorías inferiores de su selección alcanzó la cifra de 61 internacionalidades, entre la sub-16 y la sub-21.