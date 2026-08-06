El Racing exige la cláusula por Salinas, objeto de deseo del Barça: "Si no la pagan, ya sabéis lo que va a ocurrir"

El fichaje de Jorge Salinas por el FC Barcelona está en punto muerto. El conjunto azulgrana ofrece seis millones de euros fijos más dos en variables, además de la cesión de algún canterano. Sin embargo, el Racing reclama la cláusula de rescisión, valorada en 16 'kilos'. "Tiene contrato con nosotros, como sabéis. Con lo cual, si no traen la cláusula de rescisión, ya sabéis lo que va a ocurrir", explicó este pasado miércoles Chema Aragón, director deportivo del club verdiblanco.

El FC Barcelona lleva todo el verano detrás del defensa de 19 años, que ha priorizado la oferta del conjunto azulgrana por delante de la del Atlético de Madrid y la del Manchester United, que sí está dispuesto a desembolsar lo que pide el equipo cántabro. El Barça lo monitoriza desde el pasado mes de junio, cuando, según el conjunto catalán, la cláusula del futbolista aún era de ocho millones de euros, pues el ascenso del Racing a Primera División no se ratificaba contractualmente hasta el 30 de junio.

Jorge Salinas, en un partido con el Racing esta pasada temporada / Instagram

Pese a ello, el club cántabro se ha mantenido fuerte en todo momento reclamando los 16 'kilos', una postura que no va a cambiar en estas últimas semanas de mercado. "Damos valor al patrimonio que tenemos, les damos importancia. Para el club, en estos momentos, no cabe otra posibilidad que intentar fortalecer el equipo y no debilitarse con las estrellas. La realidad es que tiene que llegar el club que le quiera con la propuesta", apuntó Chema Aragón en la presentación de Yassir Zabiri, nuevo fichaje del Racing.

Asimismo, el director deportivo del conjunto verdiblanco ha dejado claro que la intención es que Salinas, que regresó a los entrenamientos el pasado lunes, se quede en el regreso del Racing a Primera 14 años después, en el que ha sido pieza importante con siete asistencias en 33 partidos. "Ojalá se quede. Sería nuestra ilusión. Vamos a intentar por todos los medios hacerlo, como lo hicimos en Navidades ya con Gustavo Puerta, hacerlo con ambos. Pero también es verdad que, si vienen tres ofertas importantes, será más complicado", sentenció Aragón.

El FC Barcelona, para el lateral izquierdo, cuenta con Alejandro Balde y la más que posible incorporación de Joao Cancelo. Aun así, Deco valoraba el perfil de Salinas, al que representa Jorge Mendes, por su proyección y la capacidad de actuar en dos posiciones de la defensa, tanto en el carril como en el centro de la zaga. Por el momento, el Barça no lo descarta, pero las posturas entre clubes están muy alejadas.