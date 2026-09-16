El Racing se encomienda a 'su' Lamine

El FC Barcelona recibe este miércoles a las 21:30 horas al Racing con la intención de superar su mejor arranque histórico en una temporada. Solo necesitan una victoria contra el conjunto cántabro, que visita el Spotify Camp Nou por primera vez desde 2011. Los santanderinos, que solo han ganado dos veces a domicilio en la capital catalana, tratarán de rascar algún punto liderados por su jugador franquicia, Iñigo Vicente.

El futbolista de 28 años, salvando las distancias, es el Lamine Yamal del Racing. El extremo izquierdo actúa por todo el frente de ataque y la mayoría de ocasiones del club verdiblanco salen de sus botas, con sus ya reconocibles envíos al espacio de la defensa. Según datos de 'Opta', Vicente, que también luce el '10', es el tercer jugador de LaLiga que más acciones de peligro genera a través del pase, 17. Por delante de él, la estrella del Barça, con 18 entregas clave, y Arda Güler, con 27 y un partido más.

Iñigo Vicente, en las celebraciones del ascenso del Racing a Primera / Real Racing Club

Asimismo, el futbolista de Derio, que ya debutó en Primera con el Athletic Club en 2020, cuando jugó 50 minutos repartidos en tres encuentros, es el jugador con más combinaciones precisas en el último tercio del terreno de juego, con 104. Vicente, igualado en el primer puesto con Miguel Román, del Celta, acumula diez más que Pedri, el tercero en esta lista, según los datos de 'Opta'.

El impacto del 'mago de Derio', como se le conoce en Santander, no es casual. Desde su aterrizaje en el Racing en 2022, Vicente suma 24 goles y 53 asistencias, dos de ellas este curso, en 173 partidos, además de un título de campeón de LaLiga Hypermotion. El canterano del Athletic Club, y con pasado en el Mirandés, es, también, el máximo asistente de la historia de Segunda División, con 62 pases de gol.

Pese a que sobrevolaban algunas dudas antes del arranque de la temporada, la estrella del Racing, con contrato hasta 2030 después de rechazar ofertas económicamente superiores, como una de Santos, ha trasladado su magia a la Primera División. Aunque nadie se puede comparar con el '10' del Barça, el Racing, a menor escala, tiene a 'su' Lamine Yamal.