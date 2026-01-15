El Racing, un calco del Barça en la categoría de plata

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey deparó históricos emparejamientos entre clubes de distintas categorías, como el Dépor Atlético o el Racing Barça. El duelo que se disputa en Santander, además, enfrenta a los dos líderes de sus respectivas ligas, cuyos estilos de juego tienen bastantes puntos en común.

El equipo de José Alberto, construido sobre un 4-2-3-1, adopta un perfil camaleónico en función de los partidos. Cuando se ve superior al rival, en gran parte de los encuentros de LaLiga Hypermotion, los verdiblancos se hacen con el control del balón y trenzan largas posesiones donde combinan varios futbolistas en escasos metros. Este estilo les obliga a ser muy precisos, pero permite iniciar una buena presión tras pérdida. Sin embargo, esta sobrepoblación de jugadores provoca que el Racing sea un equipo que no use con frecuencia las bandas y, por tanto, esté poco habituado a poner centros al área.

El Racing eliminó al Villarreal en dieciseisavos con un once repleto de suplentes / EFE

Asimismo, los verdiblancos sitúan su línea defensiva prácticamente a la altura del centro del campo, como suele hacer el Barça de Flick. Como los futbolistas ofensivos saltan a la presión, los defensas deben avanzar metros para que no haya demasiado espacio entre líneas. No obstante, en algunas ocasiones, el rival la sortea y los chicos de José Alberto terminan expuestos, como reflejan los 31 goles en contra en 21 partidos.

Por otro lado, el equipo montañés también puede afrontar encuentros en bloque bajo, sobre todo ante conjuntos que optan por hacerse con el control, como puede suceder este jueves a las 21 horas. Ante el Villarreal en dieciseisavos, los cántabros utilizaron este estilo de juego tras ponerse 2-0 en los primeros 30 minutos y redujeron la capacidad ofensiva de los castellonenses.

Además, una vez recupera el balón, el Racing, a través de Iñigo Vicente, busca transicionar con pases a la espalda de la defensa, que suelen buscar a Andrés Martín, el máximo goleador del equipo junto al lesionado Villalibre, ambos con diez dianas. La facilidad con la que encuentran portería rival es el gran peligro de los racinguistas, pues han marcado en todos los partidos esta temporada y son el conjunto más goleador de LaLiga Hypermotion, con 45 tantos en 21 encuentros.

Aun así, para el duelo frente al Barça, contra el que no se medían desde 2012, José Alberto optará, salvo sorpresa, por los menos habituales, por lo que los grandes futbolistas del equipo montañés partirán desde el banquillo. Contra el Villarreal, de hecho, el técnico asturiano ya alineó un once totalmente alternativo, repleto de jugadores sin demasiado protagonismo en liga, como Manu Hernando, Mario García, Aldasoro o el capitán, Íñigo Sainz-Maza.

El Racing, que atraviesa una mala racha de resultados, pues suma tres empates y una derrota en los últimos cuatro encuentros, prioriza la competición doméstica por encima de la Copa, la que ve como un premio. Además, este domingo, menos de tres días después del duelo copero, afronta un duelo clave contra Las Palmas en Los Campos de Sport de El Sardinero, en el que se miden los colideres de LaLiga Hypermotion, ambos con 38 puntos. Los cántabros, que suman dos temporadas cerca del ascenso, aspiran a regresar a la elite 14 años después.

Aun así, la afición verdiblanca, que llena el estadio en cada partido liguero, apoyará a su equipo para el envite copero. El club, que favoreció una entrada extra a los abonados y simpatizantes, anunció el pasado lunes que se agotaron todos los boletos disponibles, por lo que El Sardinero lucirá un ambiente inigualable para recibir al flamante campeón de la Supercopa de España.