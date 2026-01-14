Racing - Barça: alineaciones probables para los octavos de final de la Copa del Rey

El FC Barcelona, todavía con la 'resaca' de la Supercopa de España, afronta un nuevo partido clave para seguir con las aspiraciones de ganar el triplete este curso. Los azulgranas viajan a Santander para enfrentarse al Racing en los octavos de final de la Copa del Rey este jueves a las 21 horas en los Campos de Sport de El Sardinero, en un duelo con aroma a Primera División, pues cántabros y catalanes se han visto las caras en 100 ocasiones entre todas las competiciones.

Para el duelo copero, el Barça llega con la moral por las nubes tras conquistar la Supercopa contra el Real Madrid en Jeddah. Los catalanes, intratables en las competiciones nacionales, han ganado los últimos cuatro títulos posibles en España, y se encuentran en la primera posición de LaLiga con cuatro puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor.

Por su parte, el Racing, que también lidera la clasificación, en su caso en la categoría de plata, atraviesa una mala racha de resultados, pues suma tres empates y una derrota en sus últimos cuatro encuentros. Además, José Alberto, técnico de los verdiblancos, optará por alinear a los menos habituales, ya que este domingo se enfrentan en liga a Las Palmas, con los mismos puntos que los cántabros. Por lo pronto, Michelin y Villalibre, pichichi del equipo con diez goles, los mismos que suma Andrés Martín, se perderán la cita por lesión.

Rotaciones en cada línea

Hansi Flick, que cuenta con las bajas de Gavi y Christensen, además del sancionado De Jong, que vio la roja en el clásico, también hará descansar a sus hombres de confianza con vistas al duelo liguero en Anoeta contra la Real Sociedad. En portería, Joan Garcia repetirá de inicio, a pesar de que Ter Stegen ya jugó en Guadalajara en los dieciseisavos de final.

En el costado izquierdo, Balde continuará defendiendo el carril, mientras que en el otro lado estará el polivalente Eric Garcia. Flick dará un respiro a Koundé, y Cancelo, recién llegado, deberá esperar para entrar en el once. En el eje de la zaga, Gerard Martín, que perdió la titularidad en la Supercopa, y Araujo, ya recuperado de sus problemas de salud mental, formarán la pareja de centrales.

Delante de ellos, en el doble pivote, los dos Marc, Casadó y Bernal, tendrán la oportunidad de reivindicarse en un partido exigente, mientras que la mediapunta la ocupará Dani Olmo, que será titular más de un mes después. En bandas, aunque Lamine Yamal disputó el choque de dieciseisavos ante el Guadalajara, Flick premiará a Bardghji tras su magnífico partido en las semifinales contra el Athletic Club. En el otro sector, Rashford tiene una nueva opción de demostrar su nivel y tratar de convencer al Barça para formalizar su continuidad, mientras que en la delantera arrancará de inicio Ferran Torres tras ser suplente en la final de Jeddah.

Alineaciones probables Racing - Barça

Real Racing Club: Ezkieta; Mario García, Manu Hernando, Javi Castro, Mantilla; Íñigo Sainz-Maza, Damián, Aldasoro; Suleiman, Manex Lozano y Guliashvili.

FC Barcelona: Joan Garcia; Balde, Gerard Martín, Araujo, Eric Garcia; Bernal, Casadó, Dani Olmo; Rashford, Ferran Torres y Bardghji.