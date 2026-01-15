La racha que 'iguala' a Flick con Guardiola y Luis Enrique

No fue fácil ganar en Santander, como estaba previsto: el líder de Segunda puso en apuros al Barça; de hecho llegó a marcar dos goles, anulado por fuera de juego. Incluso tuvo una clarísima en el tiempo de descuento, pero los goles de Ferran y de Lamine patentaron la superioridad del equipo azulgrana.

Ya clasificado para los cuartos de Copa (el sorteo, el lunes 19 de enero), el Barça firmó en Santander otro dato para el recuerdo: con la victoria en El Sardinero, ya son once las victorias consecutivas que lleva el equipo de Flick. Es la mejor racha del técnico alemán al frente del Barça.

Ese número, once victorias seguidas, permite comparar a Flick con dos entrenadores que hicieron historia en el Barça. Ambos, de hecho, lograron el triplete: Guardiola en 2009 y Luis Enrique en 2015.

De camino a la Champions

Tanto el entrenador catalán como el asturiano lograron que sus equipo firmasen once victorias seguidas. Y ambos acabarían conquistando la Champions.

La mejor racha de la historia reciente del Barça, sin embargo, lleva la firma de otro entrenador.

Neerlandés, en este caso: el Barça de Frank Rijkaard, también campeón de Europa, logró encadenar en la temporada 2005-2006, entre octubre y enero, la friolera de 18 triunfos en partidos oficiales. (A ellos, incluso, se añadieron otros dos: uno de la Copa Catalunya (ante el Gimnàstic de Tarragona y por goleada, 0-6) y un amistoso contra el Peace Team (2-1), una selección integrada por jugadores de Palestina e Israel).

-La racha de victorias del Barça de Luis Enrique (2014-15)

08/01/2015 — Barça 5-0 Elche — Copa del Rey (octavos, ida)

11/01/2015 — Barça 3-1 Atlético — Liga

15/01/2015 — Elche 0-4 Barça — Copa del Rey (octavos, vuelta)

18/01/2015 — Deportivo 0-4 Barça — Liga

21/01/2015 — Barça 1-0 Atlético — Copa del Rey (cuartos, ida)

24/01/2015 — Elche 0-6 Barça — Liga

28/01/2015 — Atlético 2-3 Barça — Copa del Rey (cuartos, vuelta)

01/02/2015 — Barça 3-2 Villarreal — Liga

08/02/2015 — Athletic 2-5 Barça — Liga

11/02/2015 — Barça 3-1 Villarreal — Copa del Rey (semis, ida)

15/02/2015 — Barça 5-0 Levante — Liga

-La racha de victorias del Barça de Guardiola (2008-09)

21-09-2008 – Sporting CP 1-3 Barcelona (Champions League, fase de grupos)

21-09-2008 – Barcelona 6-1 Sporting Gijón (La Liga)

24-09-2008 – Barcelona 3-2 Real Betis (La Liga)

27-09-2008 – Espanyol 1-2 Barcelona (La Liga)

01-10-2008 – Shakhtar Donetsk 1-2 Barcelona (Champions League)

04-10-2008 – Barcelona 6-1 Atlético Madrid (La Liga)

19-10-2008 – Athletic Club 0-1 Barcelona (La Liga)

22-10-2008 – Basel 0-5 Barcelona (Champions League)

25-10-2008 – Barcelona 5-0 Almería (La Liga)

01-11-2008 – Málaga 1-4 Barcelona (La Liga)

08-11-2008 – Barcelona 6-0 Real Valladolid (La Liga)