La racha histórica que logró el Barça y ni el PSG pudo impedir

El Barça de Hansi Flick jugará mejor o peor, le saldrán o no las cosas, pero hay algo que nunca cambia. Siempre logra marcar como mínimo un gol en los partidos, así ha sido desde diciembre de 2024, lo que ha permitido a este equipo pasar ya a la historia del club azulgrana. Y es que ante el París Saint-Germain, gracias al gol de Ferran Torres que abrió el marcador y dio esperanzas, encadenó el partido número 45 celebrando gol de forma consecutiva y batió la marca anterior, que ni más ni menos que 81 años que se mantenía.

En la década de los años cuarenta, concretamente de 1942 a 1944, el Barça que entrenaba Juan José Nogués enlazó 44 partidos seguidos marcando. Un récord que se mantuvo en el tiempo y no fue ni siquiera superado por el Dream Team de Johan Cruyff o las épocas doradas con Pep Guardiola en el banquillo y Leo Messi de máximo ejecutor.

De Leganés a PSG

Pero el Barça de Hansi Flick sí ha logrado superar este registro histórico y entrar, por tanto, en los libros de historia del club. El paso domingo, contra la Real Sociedad en el Estadi Johan Cruyff, los goles de Jules Koundé y de Robert Lewandowski (2-1) permitieron igualar esta marca, y ante el PSG, el de Ferran Torres estableció un nuevo récord que espera irse ampliando, para comenzar, este domingo (16.15 horas) en el Sánchez Pizjuán de Sevilla.

El último partido que el Barça de Hansi Flick se quedó seco fue en una inesperada derrota la temporada pasada contra el Leganés (0-1). Fue el 15 de diciembre de 2024 en el Estadi Olimpic Lluís Companys. Eran tiempos complicados para el equipo blaugrana, que veía cómo Atlético de Madrid y Real Madrid se escapaban en la clasificación hasta lograr diferencias de 7 puntos respecto a los azulgranas.

Curiosamente, esta racha de partidos consecutivos firmando al menos un gol comenzó con una derrota. También en Montjuïc, contra el Atlético de Madrid para cerrar el año. 2025 se inició con goleada copera en Barbastro y además de marcar siempre, coincidió la racha con una serie de 24 partidos seguidos sin perder (20 victorias y 4 empates) hasta un KO sin incidencia clasificatoria en Dortmund.

Esta es la racha del Barça de partidos consecutivos marcando: