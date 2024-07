Rabiot vuelve a ofrecerse al Barça

El Barça busca centrocampista y el club ha vuelto a recibir en los últimos días un nuevo ofrecimiento de Adrien Rabiot, futbolista que acaba contrato con la Juventus y que todavía no ha renovado por el club italiano. La madre y agente del futbolista habría contactado con el Barça para tantear la disponibilidad del club, según 'Jijantes'. No es la primera vez que se ha puesto su nombre encima de la mesa en estos últimos meses, pero hoy por hoy no es prioridad.

Rabiot ha completado una buena temporada en la Juventus y también está rindiendo a un gran nivel con la selección francesa, pero en el Barça se está buscando ahora otro tipo de centrocampista aunque no se niega la calidad del francés. El futbolista podría llegar con la carta de libertad pero estaría demandando ocho millones de euros netos por temporada y un contrato a largo plazo, cifras complicadas para el club blaugrana con sus problemas de límite salarial.

El internacional francés ya estuvo a punto de firmar por el Barça en el 2019 cuando acababa contrato con el PSG. Estuvo casi un año apartado del equipo y acabó fichando por la Juventus ayudado por la tributación italiana que posibilitó un contrato netos de cifras muy altas. En La Juventus ha tenido un comportamiento irregular sobre el terreno de juego aunque ha sido titular en los últimos años.

Rabiot es un jugador que siempre ha gustado a los técnicos blaugrana aunque Deco prioriza a un tipo de futbolista que pueda jugar por delante de la defensa prácticamente en solitario y el perfil no es Rabiot. Pese a todo, el club blaugrana está informado de su situación y dependerá de cómo evolucione el mercado. La Juventus, mientras tanto, sigue intentando atar su continuidad y el francés también ha sido ofrecido a varios clubs de la Premier y al Atlético de Madrid.